Final Fantasy XVI sprawdzimy przed premierą. Twórcy zapowiadają wersję demo

Przed kilkoma godzinami informowaliśmy Was, ile czasu zajmie graczom ukończenie głównego wątku fabularnego w Final Fantasy XVI. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Naoki Yoshida – producent gry – udzielił wywiadu, w którym poinformował, że zainteresowani będą mieli okazję sprawdzić nową odsłonę serii Final Fantasy przed premierą za sprawą wersji demonstracyjnej.

Final Fantasy XVI otrzyma przed premierą wersję demonstracyjną

Yoshida nie ujawnił, kiedy dokładnie zainteresowani otrzymają możliwość sprawdzenia Final Fantasy XVI. Wiadomo jedynie, że wersja demo ma zostać udostępniona „krótko” przed debiutem produkcji. Należy jednak podkreślić, że wciąż nie znamy dokładnej daty premiery gry, ale – jak podkreślają sami deweloperzy – nowa odsłona serii Final Fantasy jest ukończona w 95%.



We wspomnianym wywiadzie reżyser Final Fantasy XVI zapowiedział także, że więcej konkretnych szczegółów na temat produkcji zacznie pojawiać się na około trzy miesiące przed jej premierą. Deweloper twierdzi bowiem, że jeśli pewne informacje związane z grą zostaną opublikowane zbyt wcześnie, to „ekscytacja” z nimi związana nie zdoła utrzymać się do momentu debiutu produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy XVI zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach latem przyszłego roku. Jak wspomnieliśmy wyżej, na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery. Warto natomiast wspomnieć, że w nowej odsłonie serii Final Fantasy nie zabraknie trybu New Game+.