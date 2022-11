Final Fantasy XVI będzie posiadać tryb New Game+

Gdyby jednokrotne przejście gry to było dla was za mało.

W ostatnim czasie dostajemy sporo newsów na temat Final Fantasy XVI. Niedawno twórcy podzielili się trailerem, zdradzającym nieco szczegółów na temat fabuły i lokacji dostępnych w grze. Wiemy też, że produkcja jest ukończona w około 95%, ale deweloperom zostało jeszcze sporo błędów do wyłapania i mechanik do doszlifowania. Teraz otrzymaliśmy kolejne informacje.

Final Fantasy XVI otrzyma tryb New Game+

W wywiadzie udzielonym portalowi 4gamer.net jeden z głównych twórców gry – Hiroshi Takai – zdradził, że gra będzie posiadać tryb New Game+. Wszystko wskazuje na to, że będzie on działał na dość standardowych zasadach. Po ukończeniu kampanii fabularnej będziemy mogli zacząć zabawę od nowa. Oczywiście, zachowamy swój ekwipunek i zdolności, które odblokowaliśmy w takcie pierwszej rozgrywki, a poziom wyzwań zostanie odpowiednio podniesiony.



W grze zostaną zaimplementowane również wyższe poziomy trudności, przeznaczone dla graczy szukających większych wyzwań. Więcej szczegółów na ten temat mamy otrzymać wkrótce.



Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień, Final Fantasy XVI zadebiutuje na rynku latem 2023 roku. Produkcja ma być dostępna na konsolach PlayStation 5.