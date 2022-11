Final Fantasy XVI ze szczegółami na temat długości głównego wątku fabularnego

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że prace nad Final Fantasy XVI zmierzają ku końcowi, co może oznaczać, że deweloperzy ujawnią wkrótce dokładną datę premiery gry. Twórcy poinformowali również, że w nadchodzącej odsłonie serii Final Fantasy nie zabraknie trybu New Game+. Tymczasem okazuje się, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Reżyser produkcji ujawnił bowiem, ile czasu gracze będą musieli przeznaczyć na zapoznanie się z Final Fantasy XVI.

Twórcy Final Fantasy XVI dzielą się informacjami na temat długości rozgrywki

Hiroshi Takai w rozmowie z włoskim serwisem Everyeye (dzięki GamingBolt) poinformował, że ukończenie głównego wątku fabularnego w Final Fantasy XVI powinno zająć użytkownikom od około 35 do 40 godzin. Reżyser podkreśla jednak, że w grze znajdzie się cała masa opcjonalnych zadań i aktywności. Dlatego też gracze, którzy będą chcieli zapoznać się również z zawartością poboczną, muszą zarezerwować sobie „mniej więcej” 70 godzin wolnego czasu.



Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy XVI zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach latem przyszłego roku. Jak wspomnieliśmy wyżej, na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery produkcji.