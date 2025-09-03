Ten trik w Baldur’s Gate 3 ułatwia najbardziej stresujący etap rozgrywki

Ratowanie więźniów z Żelaznego Tronu to jedna z najbardziej wymagających sekwencji w Baldur’s Gate 3. Normalnie, gdy tylko wyskoczysz z łodzi podwodnej, uruchamia się licznik czasu i zaczyna się walka z presją – każda tura ma znaczenie. Okazuje się jednak, że gracze odkryli exploit, który całkowicie usuwa ograniczenie czasowe i daje swobodę działania.

Baldur’s Gate 3 – gracze znaleźli sposób na najtrudniejszy etap gry

Exploit został opisany na Reddicie przez użytkownika u/kalik-boy, który powołał się na wcześniejsze odkrycie innego gracza – u/ProxyGateTactician. Trik jest zaskakująco prosty: wystarczy ustawić kilka skrzyń na pokładzie łodzi podwodnej, wspiąć się na nie, wypić eliksir niewidzialności i skoczyć przez sufit. Według relacji graczy, jest to przez grę traktowane tak, jakby postać znalazła się od razu w kompleksie więziennym, ale bez aktywowania timera.