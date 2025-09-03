Ten trik w Baldur’s Gate 3 ułatwia najbardziej stresujący etap rozgrywki

Gracze znaleźli sposób, by nieco ułatwić sobie zadanie.
Ratowanie więźniów z Żelaznego Tronu to jedna z najbardziej wymagających sekwencji w Baldur’s Gate 3. Normalnie, gdy tylko wyskoczysz z łodzi podwodnej, uruchamia się licznik czasu i zaczyna się walka z presją – każda tura ma znaczenie. Okazuje się jednak, że gracze odkryli exploit, który całkowicie usuwa ograniczenie czasowe i daje swobodę działania.
Baldur’s Gate 3 – gracze znaleźli sposób na najtrudniejszy etap gry
Exploit został opisany na Reddicie przez użytkownika u/kalik-boy, który powołał się na wcześniejsze odkrycie innego gracza – u/ProxyGateTactician. Trik jest zaskakująco prosty: wystarczy ustawić kilka skrzyń na pokładzie łodzi podwodnej, wspiąć się na nie, wypić eliksir niewidzialności i skoczyć przez sufit. Według relacji graczy, jest to przez grę traktowane tak, jakby postać znalazła się od razu w kompleksie więziennym, ale bez aktywowania timera.
Choć rozwiązanie nie działa idealnie (gracze zwracają uwagę, że niektórzy więźniowie i tak ruszą dopiero po uruchomieniu zegara) to jednak daje ogromną przewagę. Wystarczy zostawić przy życiu jednego osłabionego przeciwnika, by odblokować ucieczkę reszty, a problematyczne postacie, jak Santoria, można po prostu „przenieść” bliżej wyjścia. W ten sposób da się uratować wszystkich, w tym Wielkiego Księcia Ravengarda, praktycznie bez ryzyka.
Jeden z forumowiczów wyjaśnia:
Użyłem mikstury niewidzialności, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, Omeluum, zakładając, że żyje, odezwie się do ciebie, gdy tylko wylądujesz na ziemi, co uruchomi odliczanie
Gracze podkreślają, że to nieco „tandetna” metoda, ale idealna w trybie honoru, gdzie każda pomyłka kosztuje wiele godzin rozgrywki. Exploit sprawia, że najtrudniejsza sekwencja Baldur’s Gate 3 staje się znacznie mniej frustrująca, a misja w Żelaznym Tronie – dużo łatwiejsza do zaliczenia w stu procentach.