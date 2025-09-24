Zaloguj się lub Zarejestruj

Baldur’s Gate 3 z ważnymi zmianami w nowej aktualizacji. Szczególnie ci użytkownicy ucieszą się z patcha

Radosław Krajewski
2025/09/24 10:15
Studio wydało nową aktualizację do swojej słynnej gry.

Larian Studios nie zapomina o swoim największym sukcesie, jakim jest Baldur’s Gate 3. Choć deweloper ogłosił wcześniej, że większych aktualizacji do gry już nie będzie, właśnie opublikowano kolejną aktualizację. Hotfix 34 nie przynosi nowych treści fabularnych, ale zawiera kilka istotnych poprawek i ważną wiadomość dla użytkowników Steam Deck.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – Larian wypuścił nową aktualizację do gry

Szczegóły łatki zostały udostępnione na oficjalnej stronie gry i dowiadujemy się z nich, że patch koncentruje się głównie na eliminowaniu błędów, które uprzykrzały rozgrywkę. Twórcy poinformowali, że usunięto między innymi problematyczne sytuacje, w których gra potrafiła nagle się zawiesić na konsolach Xbox. W komunikacie studia czytamy:

Wprowadziliśmy ogólne usprawnienia w sposobie, w jaki streamowane są modele w grze. Dzięki temu powinniście zauważyć mniejsze skoki liczby klatek w zatłoczonych obszarach, takich jak Dolne Miasto w Akcie III.

To oznacza, że poprawa płynności powinna być odczuwalna na wszystkich platformach, niezależnie od tego, czy gramy na komputerze, czy konsoli. Największą wiadomością związaną z Hotfixem 34 jest jednak wprowadzenie natywnej wersji Baldur’s Gate 3 na Steam Decka. Larian wyjaśnia:

Gra może być teraz uruchamiana bezpośrednio w natywnym środowisku urządzenia, co przekłada się na stabilniejszą liczbę klatek, krótsze czasy wczytywania i płynniejszą rozgrywkę.

Od teraz produkcja automatycznie startuje na ustawieniach dopasowanych do Steam Decka, choć użytkownicy nadal mogą je modyfikować według własnych preferencji. To duże udogodnienie, które pozwoli cieszyć się grą w jeszcze bardziej komfortowych warunkach mobilnych.

Choć studio oficjalnie zakończyło rozwój Baldur’s Gate 3, wciąż można spodziewać się mniejszych łatek poprawiających stabilność czy wydajność. Deweloperzy jednocześnie pracują nad dwoma nowymi projektami, których szczegóły są na razie objęte tajemnicą. Nie ma też informacji, kiedy Larian zdecyduje się na ich oficjalną prezentację, więc fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

Źródło:https://gamerant.com/baldurs-gate-3-update-hotfix-34-september-2025

