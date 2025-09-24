Baldur’s Gate 3 z ważnymi zmianami w nowej aktualizacji. Szczególnie ci użytkownicy ucieszą się z patcha

Larian Studios nie zapomina o swoim największym sukcesie, jakim jest Baldur’s Gate 3. Choć deweloper ogłosił wcześniej, że większych aktualizacji do gry już nie będzie, właśnie opublikowano kolejną aktualizację. Hotfix 34 nie przynosi nowych treści fabularnych, ale zawiera kilka istotnych poprawek i ważną wiadomość dla użytkowników Steam Deck.

Baldur’s Gate 3 – Larian wypuścił nową aktualizację do gry

Szczegóły łatki zostały udostępnione na oficjalnej stronie gry i dowiadujemy się z nich, że patch koncentruje się głównie na eliminowaniu błędów, które uprzykrzały rozgrywkę. Twórcy poinformowali, że usunięto między innymi problematyczne sytuacje, w których gra potrafiła nagle się zawiesić na konsolach Xbox. W komunikacie studia czytamy: