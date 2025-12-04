Jedna z największych zagadek kultowego serialu science fiction właśnie została rozwiązana

W świecie Doktora Who, serialu obecnego na antenie od ponad sześciu dekad, nie brakuje pytań, które od lat dręczą fanów. Jedna z najbardziej intrygujących zagadek, po raz pierwszy poruszona 17 lat temu, właśnie doczekała się nowej interpretacji. Seria, która od 1963 roku wyemitowała już blisko tysiąc odcinków, zapisała w pamięci widzów wiele wyjątkowych historii – wśród nich przygody Dziesiątego Doktora, granej przez Davida Tennanta. Szczególne miejsce w tym zestawieniu zajmują dwuczęściowe epizody Cisza w bibliotece i Las umarłych z 2008 roku, wprowadzające do uniwersum postać River Song.

Zagadka Doctora Who rozwiązana przez fanów

Archeolożka i podróżniczka w czasie szybko stała się jedną z najważniejszych towarzyszek Doktora – ich relacja rozwijała się nieliniowo, aż ostatecznie stali się małżeństwem. W swoim debiutanckim odcinku River rozpoznaje Doktora i stwierdza, że „ma młodą twarz”, choć Dziesiątego Doktora nigdy wcześniej nie widziała. Ten szczegół od lat budził dyskusje. Teraz jednak na Facebooku pojawiła się nowa teoria – według fana Jaya Raeburna River mogła spotkać Czternastego Doktora, czyli nowszą inkarnację graną ponownie przez Davida Tennanta, poza ekranem.