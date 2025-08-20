Fani zaskoczeni cena Vampire: Bloodlines 2, jednak zawartość droższych edycji popsuła dobre nastroje

Podczas Gamescom Opening Night Live 2025 zaprezentowano nowy zwiastun Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Produkcja zebrała pozytywne opinie za klimat i oprawę, jednak entuzjazm szybko osłabł, gdy wydawca podał szczegóły dotyczące dostępnych edycji gry i ich zawartości.

Vampire: Bloodlines 2 – ile kosztuje i co zawiera?

Standardowe wydanie gry ma atrakcyjną cenę – 274,99 zł na PC, 259 zł w PlayStation Store i 277,49 zł na Xbox Series X/S. Problem w tym, że w tej wersji brakuje dwóch grywalnych klanów: Lasombra i Toreador. Dostęp do nich otrzymają jedynie posiadacze edycji Premium, która kosztuje 415,19 zł na PC, 389 zł na PS5 i 414,99 zł na XSX/S.