Fani zaskoczeni cena Vampire: Bloodlines 2, jednak zawartość droższych edycji popsuła dobre nastroje

Mikołaj Berlik
2025/08/20 11:00
6
0

Paradox ujawnił szczegóły wydań Bloodlines 2 i wywołał falę krytyki wśród graczy.

Podczas Gamescom Opening Night Live 2025 zaprezentowano nowy zwiastun Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Produkcja zebrała pozytywne opinie za klimat i oprawę, jednak entuzjazm szybko osłabł, gdy wydawca podał szczegóły dotyczące dostępnych edycji gry i ich zawartości.

Vampire: Bloodlines 2
Vampire: Bloodlines 2

Vampire: Bloodlines 2 – ile kosztuje i co zawiera?

Standardowe wydanie gry ma atrakcyjną cenę – 274,99 zł na PC, 259 zł w PlayStation Store i 277,49 zł na Xbox Series X/S. Problem w tym, że w tej wersji brakuje dwóch grywalnych klanów: Lasombra i Toreador. Dostęp do nich otrzymają jedynie posiadacze edycji Premium, która kosztuje 415,19 zł na PC, 389 zł na PS5 i 414,99 zł na XSX/S.

Dla fanów serii to szczególnie bolesna decyzja, ponieważ klany w Vampire: The Masquerade działają jak klasy postaci i znacząco zmieniają sposób rozgrywki. To nie kosmetyczny dodatek, lecz pełnoprawny element zabawy, którego brak mocno ogranicza podstawową wersję gry.

GramTV przedstawia:

Na forach, w tym na Steamie, przeważają negatywne reakcje. Wielu graczy podkreśla, że nie ma problemu z płaceniem za DLC, jeśli rzeczywiście wprowadza ono nową zawartość. W przypadku Bloodlines 2 wygląda to jednak tak, jakby wydawca celowo wyciął gotowe elementy, by zmusić fanów do sięgnięcia po droższą edycję.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ukaże się 21 października tego roku i zaoferuje polską lokalizację kinową, czyli napisy. Decyzja o podziale zawartości na edycje wciąż budzi kontrowersje i może mieć wpływ na odbiór gry w dniu premiery.

Tagi:

News
zwiastun
gamescom
cena
ceny
Vampire: The Masquerade
Vampire The Masquerade - Bloodlines 2
Gamescom Opening Night Live
Gamescom 2025
Komentarze
6
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:34
turmalin napisał:

No niestety, poza tym graficznie nie wygląda wcale dobrze. Gra, która już w dniu premery wygląda jakby była zrobiona na silniku poprzedniej generacji to dla mnie duży znak zapytania. Myślę, że development był poszatkowany w czasie, zmieniali też zespół, pewnie była też dyskusja "Wydajemy czy odwołujemy" no i będą wydawać, próbując zarobić ile się da, żeby odrobić straty.

Najgorsze, że fani Świata Mroku od lat nie mogą się doczekać dobrej gry. Była co prawda gra Coteries of New York wraz kontynuacjami, ale jest to typ Visual Novel, co nie wszystkim przypada do gustu, bo to bardziej interaktywna opowieść, niż gra.

turmalin
Gramowicz
Dzisiaj 11:30
wolff01 napisał:

Ja ogólnie mam wrażenie, biorąc też pod uwagę tak długi development, że ta gra będzie w najepszym razie zbugowanym średniakiem, w najgorszym zlepkiem niedopracowanych pomysłów bez wyraźnego kierunku artystycznego i nie warta tej ceny. Szkoda że World of Darkness nie może doczekać się od lat porządnej gry, a teraz jeszcze dochodzą "Paradoxowe praktyki". Nawet porządnym studiom jak Triumph dostaje się już za samo to że są z Paradoxem związani umowami. O tym co dzieje się wokół Werewolf: Apocalypse to nawet już nie wspomnę (słabe gry, fatalna 5 edycja).

Silverburg napisał:

Zresztą  redaktor serwisu Polygon (nie będę wrzucał linka, aby nie reklamować konkurencji, nawet anglojęzycznej) miał okazję pograć w grę i wylistował więcej problemów. Jak chociażby to, że gra jest mocno nastawiona na akcję i każda postać zna telekinezę (co w Świecie Mroku jest dość rzadką umiejętnością), przy użyciu której przebiega walka. Nie ma podnoszenia broni i normalnej walki nią. Zabrakło czasu na zrobienie animacji, czy też oszczędność budżetu? Tak czy siak, nie zapowiada się to dobrze.

No niestety, poza tym graficznie nie wygląda wcale dobrze. Gra, która już w dniu premery wygląda jakby była zrobiona na silniku poprzedniej generacji to dla mnie duży znak zapytania. Myślę, że development był poszatkowany w czasie, zmieniali też zespół, pewnie była też dyskusja "Wydajemy czy odwołujemy" no i będą wydawać, próbując zarobić ile się da, żeby odrobić straty.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:29
wolff01 napisał:

Ja ogólnie mam wrażenie, biorąc też pod uwagę tak długi development, że ta gra będzie w najepszym razie zbugowanym średniakiem, w najgorszym zlepkiem niedopracowanych pomysłów bez wyraźnego kierunku artystycznego i nie warta tej ceny. Szkoda że World of Darkness nie może doczekać się od lat porządnej gry, a teraz jeszcze dochodzą "Paradoxowe praktyki". Nawet porządnym studiom jak Triumph dostaje się już za samo to że są z Paradoxem związani umowami. O tym co dzieje się wokół Werewolf: Apocalypse to nawet już nie wspomnę (słabe gry, fatalna 5 edycja).

Mnie to boli szczególnie, bo gram (jestem mistrzem gry) w Świat Mroku od ponad 10 lat (i to często parę razy w tygodniu). Wilkołaki się u mnie przewijają, także nie śledzę na bieżąco, co zepsuli w 5 edycji, ale zapewne nie jest lepiej, niż z 5 edycją VTM, gdzie został w podstawce całkowicie usunięty wątek Gehenny (o innych głupotach można by napisać referat).

Obejrzałem przed chwilą filmik na YT z gameplayem zapowiadanej gry. Wszystko to jest takie toporne, przeciwnicy odrzucani w tył po uderzeniu pięścią, brak walki bronią, czy "ślizgający" się przeciwnicy, bo animacje ruchu są niedopracowane :/




