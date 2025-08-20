Fani zaskoczeni cena Vampire: Bloodlines 2, jednak zawartość droższych edycji popsuła dobre nastroje

Vampire: Bloodlines 2 – ile kosztuje i co zawiera?
Standardowe wydanie gry ma atrakcyjną cenę – 274,99 zł na PC, 259 zł w PlayStation Store i 277,49 zł na Xbox Series X/S. Problem w tym, że w tej wersji brakuje dwóch grywalnych klanów: Lasombra i Toreador. Dostęp do nich otrzymają jedynie posiadacze edycji Premium, która kosztuje 415,19 zł na PC, 389 zł na PS5 i 414,99 zł na XSX/S.
Dla fanów serii to szczególnie bolesna decyzja, ponieważ klany w Vampire: The Masquerade działają jak klasy postaci i znacząco zmieniają sposób rozgrywki. To nie kosmetyczny dodatek, lecz pełnoprawny element zabawy, którego brak mocno ogranicza podstawową wersję gry.
GramTV przedstawia:
Na forach, w tym na Steamie, przeważają negatywne reakcje. Wielu graczy podkreśla, że nie ma problemu z płaceniem za DLC, jeśli rzeczywiście wprowadza ono nową zawartość. W przypadku Bloodlines 2 wygląda to jednak tak, jakby wydawca celowo wyciął gotowe elementy, by zmusić fanów do sięgnięcia po droższą edycję.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ukaże się 21 października tego roku i zaoferuje polską lokalizację kinową, czyli napisy. Decyzja o podziale zawartości na edycje wciąż budzi kontrowersje i może mieć wpływ na odbiór gry w dniu premiery.