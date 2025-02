Fani Multiversus „przekraczają granice”. Pojawiły się groźby w kierunku twórców

Wiem, że dla wszystkich jest to trudny moment – każdy członek PFG czuje to samo. Ale muszę o tym wspomnieć: macie prawo do swoich opinii i uczuć, ale kiedy pojawiają się groźby wyrządzenia krzywdy, przekracza to granicę. Mam nadzieję, że spojrzycie na to z dystansu i zrozumiecie, że dla zespołu to również niezwykle smutny czas. Jestem w głębokiej żałobie po tej grze. Nikt nie chciał takiego zakończenia, a na pewno nie wynikało to z braku troski czy wysiłku.

Szczerze liczę na to, że sezon 5 sprawi wam radość w czasie, który nam pozostał, oraz że nadal będziecie wspierać inne platformówki i gry walki. Te tytuły miały na mnie ogromny wpływ – dały mi wielu przyjaciół i wspaniałe wspomnienia. To właśnie dlatego w PFG tak ciężko pracowaliśmy, aby podzielić się tym z wami. Mam nadzieję, że MultiVersus w jakiś sposób się do tego przyczyniło i że z czasem będziecie wspominać tę grę z uśmiechem, myśląc o znajomościach i chwilach, które przeżyliście.

Dziękuję za możliwość realizacji tego marzenia, nawet jeśli trwało krócej, niż byśmy chcieli. Nie wiem, co przyniesie przyszłość dla nas wszystkich, ale po prostu chciałem powiedzieć: dziękuję. Było zaszczytem pracować z zespołem PFG i służyć naszej społeczności oraz graczom. – czytamy w oświadczeniu na platformie X.