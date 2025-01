Warner Bros. rezygnuje z kolejnej gry. Wkrótce zostaną wyłączone serwery

MultiVersus, gra, która zadebiutowała jako otwarta beta w 2022 roku, została wycofana w 2023, by powrócić w 2024 roku. Niestety, produkcja nie osiągnęła zakładanego sukcesu finansowego, co doprowadziło do decyzji o zamknięciu serwerów. W ramach ostatniego sezonu, do gry zostaną wprowadzone dwie nowe postacie: Aquaman i Lola Bunny. Co istotne, mikrotransakcje za prawdziwe pieniądze zostały już wstrzymane, ale gracze nadal mogą wykorzystać posiadane zasoby Gleamium i tokeny postaci do 30 maja.