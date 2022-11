Chris Hemsworth bierze przerwę od aktorstwa. Z powodu złych wyników badań

Aktor dowiedział się, że posiada dwie kopie genu APOE4 (jedną od matki, drugą od ojca), które zwiększają ryzyko zachorowania na Alzheimera. Jedynie 2-3% całej populacji posiada obie takie geny, a 1/4 posiada jedną. Tym samym Chris Hemsworth na łamach Vanity Fair zapowiedział, że robi sobie przerwę od aktorstwa.

Robienie odcinka o śmierci i stawienie czoła własnej śmiertelności sprawiło, że pomyślałem: „O Boże, nie jestem jeszcze gotowy, by odejść”. Chcę usiąść i być w tej przestrzeni z większym poczuciem wdzięczności. A potem zaczynasz myśleć o dzieciach i rodzinie i mówisz: „O mój Boże, oni się starzeją, dorastają, a ja wciąż pracuję nad kolejnymi filmami”. Zanim się zorientuję będą mieli po 18 lal, a mnie ciągle nie ma w domu i to przegapię.

To naprawdę wywołało we mnie coś, co sprawiło, że chcę wziąć trochę wolnego. A odkąd skończyliśmy program, kończę inne produkcje, do których już się zobowiązałem. Teraz kiedy skończę tę trasę promocyjną w tym tygodniu, idę do domu i będę miał sporo wolnego czasu i po prostu wszystko sobie ułatwię. Pobędę z dziećmi i żoną.