Quentin Tarantino mógłby wyreżyserować film dla Marvela. Ma jednak jeden warunek

Wciąż czekamy na szczegóły nowego filmu Quentina Tarantino, ale ostatnio reżyser zaskoczył swoich fanów deklaracją, że byłby chętny nakręcić film dla Marvela. Chociaż filmowiec wcześniej przyznał, że nie jest zainteresowany, aby zostać „najemnikiem” dla superbohaterskiego kina, to wygląda na to, że nawet w MCU znalazłby jeden projekt, którym byłby zainteresowany. Podczas wydarzenia promującego swoją nową książkę zatytułowaną „Cinema Speculation”, reżyser został zapytany, czy jest jakaś superbohaterska historia, na której ekranizacji mógłby się skusić. Tarantino odparł twierdząco i wskazał na serię komiksów Sgt. Fury and His Howling Commandos.

Quentin Tarantino gotowy nakręcić film dla Marvela z Nickiem Furym

Przygody Nicka Fury’ego i jego kompanii były wydawane od 1963 do 1981 roku i stanowiły kronikę misji przyszłego dowódcy organizacji S.H.I.E.L.D. i członków jego elitarnej jednostki specjalnej, działającej podczas II wojny światowej. Howling Commandos zadebiutowali w pierwszej części Kapitana Ameryki i pojawiali się również gościnie w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.