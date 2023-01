Quantum Break 2 powstanie? Aktor wcielający się w głównego bohatera jest na tak

Zgodnie z zapowiedziami w tym roku na rynku ma zadebiutować Alan Wake 2. Remedy Entertainment – wspólnie z Rockstar Games – pracuje również nad remakiem dwóch pierwszych odsłon serii Max Payne. Tymczasem w ciągu ostatnich dni wśród społeczności Xbox głośno zrobiło się o innej produkcji fińskiego studia. Mowa tutaj oczywiście o Quantum Break, które zdaniem wielu fanów zasługuję na kontynuację. Nikt nie spodziewał się jednak, że dyskusja o potencjalnym sequelu zajdzie aż tak daleko.

Shawn Ashmore jest gotowy do wzięcia udziału w pracach nad sequelem Quantum Break.

Źródłem zamieszania okazuje się Jez Corden z Windows Central, który na portalu społecznościowym Twitter opublikował krótki wpis o treści: „Przywróćcie Quantum Break”. Na wspomniany post zareagował Shawn Ashmore, który w produkcji Remedy Entertainment wcielił się w głównego bohatera. Aktor dał jasno do zrozumienia, że jest gotowy do wzięcia udziału w pracach nad drugą częścią gry.



Całość zauważył także Sam Lake – dyrektor kreatywny ze studia Remedy Entertainment – który udostępnił wpis Shawna Ashmore’a i skomentował go emotką serduszka. Możemy więc być pewni, że prośby fanów o powrót Quantum Break dotarły do deweloperów. Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki temu twórcy zaczną myśleć o ewentualnej kontynuacji wspomnianej produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że Quantum Break zadebiutowało na rynku w 2016 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Remedy Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Pozdrowienia z przyszłości, czyli recenzja Quantum Break.

