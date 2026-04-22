Fani chcą Fallout: New Vegas 2. Twórca nie zostawia wielkich nadziei

Czas płynie. Kolejne gry z serii Fallout ukazują się. A tymczasem do dziś uważaną za najlepszą nowożytną odsłonę jest New Vegas.
New Vegas, do którego gracze chętnie by wrócili. Czy to za sprawą remake’a oryginału, czy też sequela.
Czy New Vegas 2 powstanie?
O rzeczonym oryginale i jego remake’u wypowiedział się niedawno Chris Avellone, założyciel Obsidianu, który pracował zarówno przy Fallout 2, jak i Fallout: New Vegas. Przy tej okazji ujawnił on, iż Bethesda podobno nie posiada kodu źródłowego produkcji z 2010 roku. Ale to nie wszystko, bo podczas wspomnianego wywiadu wrócił on też pamięcią do kwestii projektu Van Buren – nigdy niezrealizowanego pierwotnego Fallouta 3. Deweloper ponownie potwierdził, iż część pomysłów z Van Burena została potem przemycona do New Vegas. Jako przykład padają tutaj wydarzenia mające miejsce w dodatku Lonesome Road.
Te docelowo miały być częścią opowieści Van Burena, co przyznał Avellone:
Dlatego właśnie te wszystkie bomby atomowe wybuchają, bo pomyślałem sobie: “Cóż, muszę zdestabilizować niektóre regiony”.
Nie po to, by wybić frakcje, ale muszę wstrząsnąć Bractwem Stali, muszę wstrząsnąć Republiką Nowej Kalifornii, muszę sprawić, by w Kalifornii jeszcze bardziej skoczyli sobie do gardeł.
GramTV przedstawia:
Następnie doświadczony deweloper niespodziewanie przeszedł do tematu Fallout: New Vegas 2. Jak podaje, sequel pierwszego NV miał jeszcze bardziej rozwinąć zawartość Van Burena, która przecież oficjalnie nie została nigdy wydana. To właśnie New Vegas 2 miało być miejscem, w którym wykonana wcześniej praca trafi wreszcie w ręce graczy. Jak jednak wiemy, gra ta ostatecznie nigdy spod rąk Obsidianu nie wyszła.
To był powód niektórych wstępnych decyzji dotyczących zawartości dodatków DLC oraz pewnych elementów w podstawowej wersji New Vegas. Wtedy wciąż myśleliśmy, że będziemy mogli stworzyć New Vegas 2, czy jakkolwiek brzmiałby tytuł, ale te nadzieje szybko się rozmyły – wspomina Avellone.
Oczywiście fakt, że Fallout: New Vegas 2 nie został stworzony przez twórców pierwszej odsłony, nie oznacza, że nigdy nie powstanie, prawda? W teorii tak, w praktyce jednak, jak twierdzi 54-latek, to się nie wydarzy. A już na pewno nie wydarzy się w najbliższym czasie. Jednocześnie Avellone nie ujawnia, skąd takie przekonanie i czy wynika ono jedynie z przeczucia, czy też z jakichś posiadanych informacji.
To się nie wydarzy przez przynajmniej najbliższe sześć lat, o ile w ogóle kiedykolwiek – podsumował Amerykanin.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!