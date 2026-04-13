Przegrał Oscara i od razu wraca do hitu Warner Bros. Stawia na kolejną kontynuację bo (na razie) ma dość aktorskich wyzwań

Aktor po Wielkim Martym nie zwalnia tempa i szykuje kolejny projekt. To jednak mniej artystyczne kino. Ale za to bardzo popularne.

Tuż po tym, jak Timothée Chalamet musiał obejść się smakiem podczas Oscarów – gdzie był nominowany za rolę w Wielki Marty – aktor nie zamierza zwalniać. Wręcz przeciwnie, szybko wraca do sprawdzonej formuły i wybiera kolejną dużą kontynuację. Wiemy, że w najbliższym czasie zobaczymy go w trzeciej Diunie, ale to nie koniec planów. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym projektem aktora będzie Wonka 2, czyli sequel hitu z 2023 roku.

Powstanie Wonka 2

O tym, że druga część tego magicznego widowiska jednak powstaje, wiadomo nie od dziś. Reżyser Paul King potwierdził już wcześniej, że prace nad scenariuszem trwają, a projekt jest w zaawansowanej fazie przygotowań. Teraz pojawiły się kolejne informacje – zdjęcia mają ruszyć jeszcze w sierpniu tego roku, co sugeruje premierę w okolicach 2027 roku.