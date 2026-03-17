Fallout 5 nie od Bethesdy? Według weteranów studia to możliwe z jednego kluczowego powodu

Jest w tym sporo sensu.

Czy Fallout 5 może powstać poza głównym zespołem Bethesdy? Choć byłaby to duża zmiana względem dotychczasowej tradycji serii, byli pracownicy studia sugerują, że taki scenariusz jest całkiem realny. Wszystko przez ogromne zaangażowanie Bethesdy w rozwój The Elder Scrolls 6, które może pochłaniać większość zasobów firmy. Fallout 5 powstanie poza Bethesdą? Studio jest zbyt zajęte The Elder Scrolls 6 Microsoft miał już wcześniej eksperymentować z nową grą z serii Fallout, która powstałaby poza Bethesdą. Ten projekt skasowano, a jednym z powodów była sama Bethesda, która nie chciała zgodzić się, aby produkcje z tej serii powstawały poza ich studiem. Jednak według byłych pracowników dewelopera, Jonaha Lobe, artysty postaci odpowiedzialny między innymi za projekt legendarnego Szpona śmierci, wcześniej czy później Fallout może powstawać poza Bethesdą.

Podczas rozmowy na kanale Kiwi Talkz Lobe przyznał, że nie byłby zaskoczony, gdyby inny zespół pracował nad piątą odsłonę cyklu: Nie zdziwiłbym się, gdyby Bethesda powierzyła Fallouta 5 innemu studiu deweloperskiemu. Myślę, że już teraz robią to coraz częściej, bo firma jest większa niż kiedykolwiek. Mam wrażenie, że oczekiwania wobec The Elder Scrolls 6 są ogromne, a oni i tak mają przy tym projekcie pełne ręce roboty. Słowa Lobe’a wpisują się w szerszy kontekst zmian w sposobie działania Bethesdy. Firma coraz częściej korzysta ze wsparcia zewnętrznych zespołów. Przykładem może być udział studia Virtuos przy odświeżonej wersji Obliviona. W obliczu rosnącej skali projektów i wydłużających się cykli produkcyjnych taki model pracy może stać się standardem.

Na kolejną część The Elder Scrolls czekamy już od kilkunastu lat, a projekt wciąż doczekał się tylko jednego, krótkiego zwiastuna. Jeszcze mniej wiadomo o Fallout 5, który nie doczekał się żadnej konkretnej zapowiedzi mimo upływu dekady od premiery Fallouta 4. Tymczasem marka przeżywa renesans popularności dzięki serialowi od Amazona, co może skłonić Bethesdę do szybszego działania i lepszego wykorzystania potencjału crossmedialnego. Do tej perspektywy przychyla się również Bruce Nesmith, były główny projektant związany z nowszymi odsłonami serii: Nie byłem wcześniej do tego przekonany, ale kiedy to mówisz, w pełni się zgadzam. Wydanie gry w czasie, gdy serial nadal trwa albo jest jeszcze świeżo po emisji, byłoby ogromną przewagą. Fani mogą wypełnić sobie lukę oczekiwania na Fallout 5 ambitnymi modami do poprzedniej odsłony serii. Niedawno do sieci trafiło demo Fallout: Chicago do Fallout: New Vegas, która to modyfikacja ma zapewnić kilkadziesiąt godzin zabawy w pełnej wersji.

