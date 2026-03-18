Ten Fallout nigdy nie powstał. Ale jego pomysły żyją do dziś

Dla ortodoksyjnych fanów ta myśl może być bolesna. Prawda jest jednak taka, że więcej gier z serii Fallout ukazało się już pod szyldem Bethesdy niż wyszło spod ręki oryginalnych twórców.

Rzeczeni “oryginalni twórcy” finalnie wypuścili dwie odsłony głównej serii. Aczkolwiek, jak powszechnie wiadomo, mogło być ich więcej.

Van Buren nie przepadł, a jego pomysły są nadal żywe

Po wydaniu Fallouta i Fallouta 2 deweloperzy z Black Isle Studios przysiedli do Fallouta 3. Ten podczas prac nosił nazwę kodową Van Buren i pod nią też jej znany po dziś dzień. Wszystko przez to, że F3 w tej wersji nigdy się nie ukazało. Po kilku latach projekt anulowano, a sama marka trafiła potem w ręce Bethesdy. I to właśnie tam pod okiem Todda Howarda powstał Fallout 3 w takim kształcie, jaki znamy dziś. A co z Van Burenem? Ten zdążył wyciec, dając nam pewien pogląd na krok naprzód, jaki chcieli wykonać twórcy. Okazuje się jednak, że całe dziedzictwo VB nie przepadło i, co więcej, może powrócić.