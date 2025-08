Fan Wiedźmina 3 musiał rozegrać aż 1000 godzin by odkryć tę niespodziankę

Wam także udało się to odkryć?

Mimo że Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował dziesięć lat temu, fani wciąż odkrywają w nim nowe elementy i sceny. Ostatnio gracz o nicku skip13ayles podzielił się wyjątkowym odkryciem w Novigradzie. Znacie to?

Wiedźmin 3: Dziki Gon – gracz odkrył nową scenkę przerywnikową

Gracz, po jednej nietypowej decyzji, zobaczył nową scenkę przerywnikową, której wcześniej nie doświadczył, mimo wielu godzin rozgrywki. W trakcie misji Geralt spotyka czarodzieja skazanego na spalenie na stosie — postać znaną z obraźliwego określenia Triss Merigold jako „kulawa kaczka”. Zamiast biernie obserwować egzekucję, skip13ayles postanowił uratować czarodzieja, eliminując strażników i uwalniając więźnia. W podzięce czarodziej przeprasza za wcześniejsze zachowanie i otrzymuje wskazówkę, by odszukać Triss. Inni gracze przyznają, że można też użyć mocy Aard, by zgasić płomienie i dać cywilom szansę na ucieczkę. Możecie zobaczyć jak wygląda to dokładnie pod tym linkiem. Materiał ukazał się na Reddit.