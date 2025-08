Wiedźmin 3 jeszcze lepszy. Fanowski projekt ulepsza fizykę i dodaje nowe animacje

Jeżeli zamierzacie w najbliższej przyszłości wrócić do przygód Geralta z Rivii, to warto spróbować z tym modem.

Mod zwiększa realizm fizyki podczas odcinania kończyn i głów wrogów. Ciała przeciwników reagują teraz bardziej naturalnie na ciosy miecza, a system ragdoll został gruntownie poprawiony. Do tego dochodzi większa precyzja uderzeń oraz gwarancja, że dekapitacja nastąpi za każdym razem, gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki.

Więcej fizyki i precyzji podczas dekapitacji ludzkich wrogów, a część z tych zmian dotyczy także potworów. W oryginalnych animacjach wyglądało to, jakby wróg przyklejał się do ziemi, a ragdoll był nienaturalny. Po miesiącach pracy i setkach testów w końcu udało mi się osiągnąć lepszy rezultat. Zdecydowanie czasochłonna misja – podkreślił Kradiarumas.

Mod przywraca również słynne obrotowe cięcie mieczem z pokazu E3 2014, które ostatecznie nie trafiło do finalnej wersji gry. Teraz ta widowiskowa animacja pojawia się znacznie częściej.

Modyfikacja dostępna jest w pięciu wersjach, co pozwala dostosować jej działanie do własnych preferencji. Co ważne, jest kompatybilna zarówno z wersją Next-Gen, jak i Old-Gen Wiedźmina 3, dzięki czemu mogą z niej skorzystać wszyscy gracze.