Gothic 2 dostał nieoficjalny remaster. Fani przenieśli grę na Unreal Engine 5

Maciej Petryszyn
2026/05/02 13:30
Wielkimi krokami zbliża się tak wyczekiwany przez społeczność remake pierwszego Gothica. A co, gdyby tak zagrać również w odświeżonego Gothica 2?

Jeżeli chodzi o oficjalny tego typu projekt, to nie ma żadnych sygnałów, by miał powstać. Ale od czego są fani?

Gothic 2 Remaster
Gothic 2 na Unreal Engine 5

Bo to fani powołali do życia modyfikację, dzięki której Gothic 2: Noc Kruka przeniesiony został na silnik Unreal Engine 5. Zmiana engine’u z wysłużonego ZenGin przyczyniła się do kilku aspektów – nie tylko związanych z samą grafiką. Użycie najnowszego silnika sprawa, że licząca sobie 13 lat produkcja w o wiele prostszy sposób uruchamia się na Windows 11, a nawet umożliwia zabawę w trybie… wirtualnej rzeczywistości. Inne usprawnienia znajdziemy już w samej rozgrywce. To m.in. koło szybkiego wyboru, automatyczny bieg, podświetlanie przedmiotów, losowe generowanie zamków czy nawet alternatywna akrobatyka.

Darmowy mod zawiera pełną polską wersję językową, a więc również i dubbing, który przeniesiono z oryginalnego Gothic 2: Noc Kruka. Co istotne, usprawnienie to powstało za zgodą wydawcy serii Gothic, czyli firmy THQ Nordic. Ważne jest, że modyfikacja nie jest samodzielną produkcją. Aby móc w ogóle ją odpalić, konieczne jest posiadanie oryginalnego Gothic 2: Noc Kruka. Jeżeli ją mamy, wystarczy za pośrednictwem Steama wybrać wersję beta “ukrytą” pod kodem WajocIlipa185. Wpisanie tego sprawia, że również możemy wziąć udział w testach, bo trzeba pamiętać, że Gothic 2 Remaster to na ten moment nadal alfa, a prace, za którymi stoi Dmitri Kalużny, trwają.

Na tym samym Unreal Engine 5 powstał Gothic 1 Remake, za który odpowiedzialne jest Alkimia Interactive. Produkcja ta na rynek trafi już 5 czerwca 2026, ukazując się w wersjach na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Co ciekawe, w wypadku tej produkcji twórcy postawili na doświadczenie zbliżone do oryginału, czyli np. bez tak standardowej dziś rzeczy, jak minimapa.

Źródło:https://gothic.org.pl/news/gothic-2-remaster-na-unreal-engine-5-dostepny/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

