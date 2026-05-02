Gothic 2 dostał nieoficjalny remaster. Fani przenieśli grę na Unreal Engine 5

Wielkimi krokami zbliża się tak wyczekiwany przez społeczność remake pierwszego Gothica. A co, gdyby tak zagrać również w odświeżonego Gothica 2?

Jeżeli chodzi o oficjalny tego typu projekt, to nie ma żadnych sygnałów, by miał powstać. Ale od czego są fani?

Gothic 2 na Unreal Engine 5

Bo to fani powołali do życia modyfikację, dzięki której Gothic 2: Noc Kruka przeniesiony został na silnik Unreal Engine 5. Zmiana engine’u z wysłużonego ZenGin przyczyniła się do kilku aspektów – nie tylko związanych z samą grafiką. Użycie najnowszego silnika sprawa, że licząca sobie 13 lat produkcja w o wiele prostszy sposób uruchamia się na Windows 11, a nawet umożliwia zabawę w trybie… wirtualnej rzeczywistości. Inne usprawnienia znajdziemy już w samej rozgrywce. To m.in. koło szybkiego wyboru, automatyczny bieg, podświetlanie przedmiotów, losowe generowanie zamków czy nawet alternatywna akrobatyka.