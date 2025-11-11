Zaloguj się lub Zarejestruj

Złe wieści dla fanów Fallouta. Najnowsza aktualizacja Bethesdy ujawnia priorytety studia

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/11 12:20
Najnowsze wieści z obozu Bethesdy to fatalna wiadomość dla fanów Fallouta.

W niedawnym wywiadzie Todd Howard z Bethesda Game Studios ujawnił, że prace nad The Elder Scrolls VI wciąż są daleko od ukończenia, mimo że gra została zapowiedziana prawie dekadę temu. To przykra informacja dla miłośników serii, którzy nie otrzymali pełnoprawnej, numerowanej odsłony od czasu premiery The Elder Scrolls V: Skyrim w 2011 roku. Jednak dla fanów postapokaliptycznego Fallouta wieści są jeszcze gorsze.

Fallout 5
Fallout 5

Jeszcze długo poczekamy na Fallouta 5...

Opóźnienie w produkcji The Elder Scrolls VI oznacza bowiem, że Fallout 5 trafi do graczy jeszcze później niż dotychczas zakładano. Szef studia potwierdził, że kolejność prac w studiu wygląda następująco: najpierw Starfield, później The Elder Scrolls VI i dopiero na końcu Fallout 5. Skoro więc TES VI nadal jest w fazie odległej od premiery, Fallout 5 nie wszedł nawet w realny etap produkcyjny.

Podczas rozmowy z magazynem GQ, przeprowadzonej z okazji dziesiątej rocznicy premiery Fallout 4, Howard podkreślił, że na The Elder Scrolls VI trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. To z kolei stawia fanów Fallouta w trudnej sytuacji. Choć Fallout 76 nadal jest rozwijany i regularnie otrzymuje duże aktualizacje, to pełnoprawnej kontynuacji serii, czyli Fallouta 5, nie należy się spodziewać przez wiele kolejnych lat, o ile w ogóle dojdzie do jej realizacji w przewidywalnej przyszłości. Wiemy jedynie, że studio pracuje nad “kolejnymi projektami związanymi z Falloutem”, ale nie oznacza to produkcji Fallouta 5, co również zostało potwierdzone.

Na ten moment o Fallout 5 nie ujawniono absolutnie żadnych konkretów, poza informacją, że Bethesda ma już główną koncepcję gry. Z jednej strony Todd Howard na pewno zasmucił wielu fanów kultowej produkcji, ale z drugiej dobrze jest wiedzieć na czym stoimy, aby niepotrzebnie się nie nakręcać.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-fans-awful-news-bethesda-update

