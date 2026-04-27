Return to Castle Wolfenstein żyje dalej. Legendarny FPS z nową zawartością na PC

Return to Castle Wolfenstein trafiało na rynek, wielu czytających te słowa nie było nawet na świecie. Mowa więc o prawdziwym gamingowym nestorze.

Nestorze, który w dalszym ciągu posiada bogatą społeczność. Na dodatek też jest wspierany przez moderów.

Przeklęte Piaski zmierzają do Return to Castle Wolfenstein

Obecnie wielu graczy, chcących nadal bawić się w Return to Castle Wolfenstein, korzysta z moda RealRTCW, który posiada nawet swoją własną stronę na Steamie. Dzięki niemu wydana jeszcze w 2001 roku produkcja zyskuje wiele usprawnień, wśród których znajdują się lepszy balans czy też dostosowanie do potrzeb panoramicznych monitorów. I to właśnie twórcy RealRTCW udostępnili społeczności nową zawartość w ramach darmowego rozszerzenia. Rozszerzenia, które wcześniej dostępne było jedynie na konsolach i teraz po raz pierwszy zostaje udostępnione posiadaczom komputerów osobistych.