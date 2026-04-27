Zaloguj się lub Zarejestruj

Return to Castle Wolfenstein żyje dalej. Legendarny FPS z nową zawartością na PC

Maciej Petryszyn
2026/04/27 15:30
0
0

Return to Castle Wolfenstein trafiało na rynek, wielu czytających te słowa nie było nawet na świecie. Mowa więc o prawdziwym gamingowym nestorze.

Nestorze, który w dalszym ciągu posiada bogatą społeczność. Na dodatek też jest wspierany przez moderów.

RealRTCW – Cursed Sands
Przeklęte Piaski zmierzają do Return to Castle Wolfenstein

Obecnie wielu graczy, chcących nadal bawić się w Return to Castle Wolfenstein, korzysta z moda RealRTCW, który posiada nawet swoją własną stronę na Steamie. Dzięki niemu wydana jeszcze w 2001 roku produkcja zyskuje wiele usprawnień, wśród których znajdują się lepszy balans czy też dostosowanie do potrzeb panoramicznych monitorów. I to właśnie twórcy RealRTCW udostępnili społeczności nową zawartość w ramach darmowego rozszerzenia. Rozszerzenia, które wcześniej dostępne było jedynie na konsolach i teraz po raz pierwszy zostaje udostępnione posiadaczom komputerów osobistych.

RealRTCW otrzyma dodatek o nazwie Cursed Sands, wraz z którym gra poszerzona zostanie o prolog. Dzięki Przeklętym Piaskom na PC zadebiutuje wreszcie 7 poziomów, których akcja osadzona jest w Egipcie. Nowe poziomy to też nowi przeciwnicy, których nie było w dotychczasowej kampanii. Ale to nie wszystko, bo moderzy zdecydowali się dodać też kilka opcji personalizacji wrażeń z zabawy. Możemy więc przełączać się między HUD-em z Xboxa i PlayStation 2, a także zmieniać ekrany ładowania czy odpraw, a nawet warianty, w jakich ruszą na nas oponenci. Możliwe jest nawet losowe dobieranie skórek tak, by przypadkiem nie opatrzyły się nam one zbytnio.

RealRTCW – Cursed Sands zadebiutuje już 6 maja. Rozszerzenie, będące swoistą celebracją 25-lecia Return to Castle Wolfenstein, dostępne będzie bezpłatnie zarówno na platformie Steam, jak i na GOG-u. Warunkiem jest jednak posiadanie w bibliotece Return to Castle Wolfenstein, by za jego pośrednictwem móc odpalić moda RealRTCW.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/fps/for-return-to-castle-wolfensteins-25th-anniversary-modders-are-bringing-its-console-exclusive-levels-to-pc-at-last/

Tagi:

News
Activision
mody
mod
darmowe DLC
modyfikacje
modding
modderzy
Aspyr
Return to Castle Wolfenstein
darmowy dodatek
Gray Matter Studios
RealRTCW
Cursed Sands
William Faure
Dark Matter Productions
WolfETPlayer
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112