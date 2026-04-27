Return to Castle Wolfenstein żyje dalej. Legendarny FPS z nową zawartością na PC

Return to Castle Wolfenstein trafiało na rynek, wielu czytających te słowa nie było nawet na świecie. Mowa więc o prawdziwym gamingowym nestorze.
Nestorze, który w dalszym ciągu posiada bogatą społeczność. Na dodatek też jest wspierany przez moderów.
Przeklęte Piaski zmierzają do Return to Castle Wolfenstein
Obecnie wielu graczy, chcących nadal bawić się w Return to Castle Wolfenstein, korzysta z moda RealRTCW, który posiada nawet swoją własną stronę na Steamie. Dzięki niemu wydana jeszcze w 2001 roku produkcja zyskuje wiele usprawnień, wśród których znajdują się lepszy balans czy też dostosowanie do potrzeb panoramicznych monitorów. I to właśnie twórcy RealRTCW udostępnili społeczności nową zawartość w ramach darmowego rozszerzenia. Rozszerzenia, które wcześniej dostępne było jedynie na konsolach i teraz po raz pierwszy zostaje udostępnione posiadaczom komputerów osobistych.
RealRTCW otrzyma dodatek o nazwie Cursed Sands, wraz z którym gra poszerzona zostanie o prolog. Dzięki Przeklętym Piaskom na PC zadebiutuje wreszcie 7 poziomów, których akcja osadzona jest w Egipcie. Nowe poziomy to też nowi przeciwnicy, których nie było w dotychczasowej kampanii. Ale to nie wszystko, bo moderzy zdecydowali się dodać też kilka opcji personalizacji wrażeń z zabawy. Możemy więc przełączać się między HUD-em z Xboxa i PlayStation 2, a także zmieniać ekrany ładowania czy odpraw, a nawet warianty, w jakich ruszą na nas oponenci. Możliwe jest nawet losowe dobieranie skórek tak, by przypadkiem nie opatrzyły się nam one zbytnio.
RealRTCW – Cursed Sands zadebiutuje już 6 maja. Rozszerzenie, będące swoistą celebracją 25-lecia Return to Castle Wolfenstein, dostępne będzie bezpłatnie zarówno na platformie Steam, jak i na GOG-u. Warunkiem jest jednak posiadanie w bibliotece Return to Castle Wolfenstein, by za jego pośrednictwem móc odpalić moda RealRTCW.
