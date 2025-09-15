Emmy 2025 rozdane – rekord Setha Rogena i niespodzianka w kategorii dramatycznej

W Los Angeles zakończyła się 77. edycja rozdania nagród Emmy. W ubiegłym tygodniu rozdano nagrody w kategoriach technicznych, a w miniony weekend zakończyła się główna ceremonia. Podczas gali największe emocje wzbudziła rywalizacja w kategoriach głównych seriali komediowych, dramatycznych i limitowanych. To właśnie wtedy zapadły najważniejsze rozstrzygnięcia tegorocznej edycji.
Studio wielkim zwycięzcą nagród Emmy
Największym zwycięzcą został Studio od Apple TV+, które zapisało się w historii jako najczęściej nagradzana komedia w dziejach Emmy. Serial zdobył łącznie 13 statuetek, z czego cztery trafiły w niedzielę do Setha Rogena. Tym samym pobił rekord należący do The Bear, nagrodzonego 11 razy w 2023 roku.
Drugim bohaterem wieczoru było Dojrzewanie, które triumfowało w kategoriach serialu limitowanego, sięgając po sześć statuetek (łącznie ma ich osiem). Produkcja zapisała się w annałach również dzięki Owenowi Cooperowi – najmłodszemu aktorowi, który kiedykolwiek odebrał Emmy. 15-latek otrzymał wyróżnienie za najlepszy drugoplanowy występ w serialu limitowanym. Największym zaskoczeniem jest z kolei wygrana w kategorii najlepszy serial dramatyczny – The Pitt wygrało tu z faworyzowanym Rozdzieleniem.
GramTV przedstawia:
Wśród największych przegranych jest też Biały Lotos oraz The Bear, które zakończyły rywalizację z zerowym dorobkiem. Z kolei pod względem platform i stacji telewizyjnych pierwszym miejscem podzieliło się HBO Max i Netflix. Obie marki zdobyły w sumie po 30 nagród Emmy. Swój najlepszy rok w historii zaliczył AppleTV+ zdobywając w sumie 22 statuetki.
Zwycięzcy najważniejszych kategorii:
Serial dramatyczny – The Pitt
Serial komediowy – Studio
Serial limitowany – Dojrzewanie
Główna rola męska w serialu dramatycznym – Noah Wyle (The Pitt)
Główna rola kobieca w serialu dramatycznym – Britt Lower (Rozdzielenie)
Główna rola męska w serialu komediowym – Seth Rogen (Studio)
Główna rola kobieca w serialu komediowym – Jean Smart (Hacks)
Główna rola męska w serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym – Stephen Graham (Dojrzewanie)
Główna rola kobieca w serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym – Cristin Milioti (Pingwin)
