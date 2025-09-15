Emmy 2025 rozdane – rekord Setha Rogena i niespodzianka w kategorii dramatycznej

W Los Angeles zakończyła się 77. edycja rozdania nagród Emmy. W ubiegłym tygodniu rozdano nagrody w kategoriach technicznych, a w miniony weekend zakończyła się główna ceremonia. Podczas gali największe emocje wzbudziła rywalizacja w kategoriach głównych seriali komediowych, dramatycznych i limitowanych. To właśnie wtedy zapadły najważniejsze rozstrzygnięcia tegorocznej edycji.

Studio wielkim zwycięzcą nagród Emmy

Największym zwycięzcą został Studio od Apple TV+, które zapisało się w historii jako najczęściej nagradzana komedia w dziejach Emmy. Serial zdobył łącznie 13 statuetek, z czego cztery trafiły w niedzielę do Setha Rogena. Tym samym pobił rekord należący do The Bear, nagrodzonego 11 razy w 2023 roku.