Głosowanie fanów ruszyło. The Game Awards 2025 i ogromna lista nominacji do Wyboru Graczy

The Game Awards 2025 ogłosiło pełną listę trzydziestu gier, które zostały nominowane do nagrody Wybór Graczy. Ta kategoria jest całkowicie zależna od głosów oddanych przez fanów i często bywa traktowana jako wskaźnik tego, co społeczność uważa za faktyczną Grę Roku, w kontrze do wyboru dokonywanego przez jury głównej gali.

Wybór Graczy TGA 2025: trzydzieści hitów w rywalizacji o miano ulubionej gry roku

Rok 2025 okazał się niezwykle ważny pod względem premier, oferując takie znaczące tytuły jak Clair Obscur oraz Death Stranding 2: On The Beach. Kategoria Wybór Graczy, stanowiąca głos publiczności, pozwala na uhonorowanie ulubieńców.