Głosowanie fanów ruszyło. The Game Awards 2025 i ogromna lista nominacji do Wyboru Graczy

Patrycja Pietrowska
2025/12/02 12:30
Gracze mogą wybierać swoich ulubieńców na The Game Awards 2025.

The Game Awards 2025 ogłosiło pełną listę trzydziestu gier, które zostały nominowane do nagrody Wybór Graczy. Ta kategoria jest całkowicie zależna od głosów oddanych przez fanów i często bywa traktowana jako wskaźnik tego, co społeczność uważa za faktyczną Grę Roku, w kontrze do wyboru dokonywanego przez jury głównej gali.

Wybór Graczy TGA 2025: trzydzieści hitów w rywalizacji o miano ulubionej gry roku

Rok 2025 okazał się niezwykle ważny pod względem premier, oferując takie znaczące tytuły jak Clair Obscur oraz Death Stranding 2: On The Beach. Kategoria Wybór Graczy, stanowiąca głos publiczności, pozwala na uhonorowanie ulubieńców.

Pełna lista trzydziestu kandydatów, ogłoszona za pośrednictwem posta na platformie X, obejmuje tytuły, które w większości miały swoje premiery w 2025 roku. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, w tym gry zaliczane do live-service, jak Fortnite i Genshin Impact, a także produkcje wydane pod koniec 2024 roku, na przykład Indiana Jones and the Great Circle.

  • ARC Raiders
  • Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Delta Force
  • Dispatch
  • Donkey Kong Bananza
  • DOOM: The Dark Ages
  • Elden Ring Nightreign
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Genshin Impact
  • Ghost of Yotei
  • Hades 2
  • Helldivers 2
  • Hollow Knight Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Mario Kart World
  • Marvel Rivals
  • Megabonk
  • Ninja Gaiden 4
  • No Man’s Sky
  • PEAK
  • R.E.P.O
  • Silent Hill f
  • Sonic Racing: Crossworlds
  • Split Fiction
  • Warframe
  • Wuthering Waves
Aby oddać głos na swojego faworyta, należy skorzystać z oficjalnej strony internetowej The Game Awards. Tytuł, który zdobędzie najwięcej głosów w kategorii Wybór Graczy, zostanie ogłoszony podczas głównej ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się 11 grudnia 2025 roku.
Źródło:https://insider-gaming.com/the-game-awards-2025-players-choice-nominees/

