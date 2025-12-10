Zapowiedzi kontra nagrody. Organizator The Game Awards o poszukiwaniu równowagi

Geoff Keighley wyjaśnia, dlaczego połączenie prezentacji nowych gier i ceremonii wręczenia nagród jest kluczowe dla sukcesu wydarzenia.
Geoff Keighley, producent odpowiedzialny za organizację The Game Awards, podkreśla, jak istotne jest znalezienie właściwej proporcji między prezentacją nowych tytułów a rzeczywistym wręczaniem nagród podczas corocznej gali. Według Keighleya, utrzymanie tej równowagi jest kluczowe, ponieważ widzowie, którzy przyciągani są przez zwiastuny i zapowiedzi, często odkrywają zwycięzców w poszczególnych kategoriach i w efekcie decydują się na ich zakup. W wywiadzie dla The Game Business, Keighley przyznał, że widownia gali składa się z różnych grup osób. Część widzów ogląda wydarzenie głównie po to, by zobaczyć zwiastuny nadchodzących gier, podczas gdy inni są zainteresowani przede wszystkim tym, kto zdobędzie statuetki w poszczególnych kategoriach.
Geoff Keighley tłumaczy, dlaczego TGA to nie tylko nagrody
Keighley wyjaśnił, że z tego powodu musi być utrzymana równowaga. Przyznaje, że niektórzy fani chcieliby, aby The Game Awards koncentrowało się wyłącznie na ceremonii wręczenia nagród, inni z kolei preferowaliby, aby całe wydarzenie było poświęcone wyłącznie nowym zapowiedziom. Jego perspektywa zakłada, że to właśnie te zapowiedzi i prezentacje gier budują szeroką publiczność, która masowo włącza show. Dzięki temu, kiedy nagrody są już faktycznie przyznawane, widzi je bardzo duża liczba osób.
Mamy wielu różnych odbiorców, którzy oglądają wydarzenie. To ciągłe balansowanie. Słusznie zauważyłeś, że są osoby zainteresowane samymi nagrodami, są też takie, które oglądają wyłącznie dla zapowiedzi. Jedni chcieliby, żeby gala była tylko o nagrodach, inni – żeby skupiła się wyłącznie na ogłoszeniach. Moim zdaniem to właśnie zapowiedzi przyciągają szeroką publiczność. Dzięki temu, gdy wręczamy nagrody, ogląda je naprawdę wiele osób.
W swojej wypowiedzi Keighley wskazał również na komercyjny aspekt tego podejścia, stwierdzając, że wiele gier notuje wzrost sprzedaży zaraz po The Game Awards. Jako przykład podał grę Balatro, która odnotowała „ogromny skok” zainteresowania i sprzedaży po zdobyciu nagrody.
Wielu twórcom rośnie sprzedaż dzięki The Game Awards. Balatro zaliczyło ogromny skok popularności. Mam więc nadzieję, że to realna korzyść dla deweloperów. Ale znalezienie właściwych proporcji jest trudne i nie zawsze nam się to udaje.
Każdy rok jest inny, dlatego bardzo trudno przewidzieć reakcję widzów. Następnego dnia budzimy się i patrzymy, jak ludzie to odebrali. W zeszłym roku ogólny odbiór był dobry, rok wcześniej — już nie. Ale co roku będziemy wracać, współpracować z branżą i dalej budować to wydarzenie. A jeśli coś się ludziom nie spodoba, wrócimy i postaramy się zrobić to lepiej.
The Game Awards 2025 odbędzie się w Peacock Theater w Los Angeles, w Kalifornii. Wydarzenie będzie miało miejsce 11 grudnia, natomiast transmisja w Polsce rozpocznie się o 1:30 w nocy z 11 na 12 grudnia.