„Wycofuję się z The Game Awards”. Twórca zrezygnował z nominacji do nagrody

The Game Awards jest uznawane za najważniejsze wydarzenie branżowe i główną ceremonię wręczenia nagród w świecie gier wideo. Niedawno poznaliśmy listę nominowanych do wszystkich kategorii, wśród których dominowało Clair Obscur: Expedition 33. Otrzymanie nominacji do TGA uchodzi za jedno z najbardziej zaszczytnych osiągnięć, o jakie może ubiegać się studio deweloperskie. Z tego powodu nie zdarza się, by jakikolwiek zespół zdecydował się na otwarte odrzucenie takiego wyróżnienia.
Megabonk rezygnuje z TGA. Niezależny hit nie będzie walczyć o nagrodę
Mimo to, doszło do bezprecedensowego zdarzenia z udziałem wiralowego hitu niezależnego, Megabonk. Tytuł, który został wydany 18 września 2025 roku przez twórcę znanego jako vedinad, znalazł się na liście nominowanych w kategorii Best Debut Indie Game. Wśród innych nominowanych gier znalazły się równie cenione produkcje, takie jak Dispatch oraz Clair Obscur: Expedition 33. Niemniej, w przeciwieństwie do konkurentów, Megabonk nie weźmie udziału w ceremonii planowanej na przyszły miesiąc.
Twórca Megabonk ogłosił swoją decyzję o wycofaniu gry z rywalizacji za pośrednictwem oficjalnego konta tytułu na platformie X. Choć deweloper przyznał, że nominacja stanowi dla niego wielki zaszczyt i spełnienie marzeń, uznał, że jego gra nie spełnia formalnych kryteriów, aby zostać uznana za debiutancki tytuł niezależny. Powodem tego jest fakt, że twórca w przeszłości wydawał już inne niezależne gry, używając do tego różnych nazw studiów.
Wycofuję się z The Game Awards.
To zaszczyt i spełnienie marzeń, że Megabonk został nominowany do TGA, ale niestety nie uważam, że kwalifikuje się w kategorii „Debiutująca gra indie”.
Tworzyłem gry wcześniej, pod innymi nazwami studiów, więc Megabonk nie jest moją debiutancką produkcją. Naprawdę doceniam nominację, wsparcie i głosy, ale nie czuję się komfortowo w tej kategorii. Powinniście zagłosować na inne niesamowite debiutanckie tytuły – wszystkie są świetnymi grami!
Jest to pierwszy raz w całej historii istnienia The Game Awards, kiedy twórca dobrowolnie zdecydował się na wycofanie swojego produktu z nominacji. Jedynymi zbliżonymi historycznie przypadkami, które miały miejsce w 2016 roku, było usunięcie z kategorii Najlepsza Twórczość Fanowska fanowskich tytułów Pokemon Uranium i Another Metroid 2 Remake, co nastąpiło wskutek interwencji firmy Nintendo.