Zaloguj się lub Zarejestruj

„Wycofuję się z The Game Awards”. Twórca zrezygnował z nominacji do nagrody

Patrycja Pietrowska
2025/11/19 11:00
5
1

Deweloper tłumaczy swoją decyzję.

The Game Awards jest uznawane za najważniejsze wydarzenie branżowe i główną ceremonię wręczenia nagród w świecie gier wideo. Niedawno poznaliśmy listę nominowanych do wszystkich kategorii, wśród których dominowało Clair Obscur: Expedition 33. Otrzymanie nominacji do TGA uchodzi za jedno z najbardziej zaszczytnych osiągnięć, o jakie może ubiegać się studio deweloperskie. Z tego powodu nie zdarza się, by jakikolwiek zespół zdecydował się na otwarte odrzucenie takiego wyróżnienia.

Megabonk
Megabonk

Megabonk rezygnuje z TGA. Niezależny hit nie będzie walczyć o nagrodę

Mimo to, doszło do bezprecedensowego zdarzenia z udziałem wiralowego hitu niezależnego, Megabonk. Tytuł, który został wydany 18 września 2025 roku przez twórcę znanego jako vedinad, znalazł się na liście nominowanych w kategorii Best Debut Indie Game. Wśród innych nominowanych gier znalazły się równie cenione produkcje, takie jak Dispatch oraz Clair Obscur: Expedition 33. Niemniej, w przeciwieństwie do konkurentów, Megabonk nie weźmie udziału w ceremonii planowanej na przyszły miesiąc.

Twórca Megabonk ogłosił swoją decyzję o wycofaniu gry z rywalizacji za pośrednictwem oficjalnego konta tytułu na platformie X. Choć deweloper przyznał, że nominacja stanowi dla niego wielki zaszczyt i spełnienie marzeń, uznał, że jego gra nie spełnia formalnych kryteriów, aby zostać uznana za debiutancki tytuł niezależny. Powodem tego jest fakt, że twórca w przeszłości wydawał już inne niezależne gry, używając do tego różnych nazw studiów.

Wycofuję się z The Game Awards.

To zaszczyt i spełnienie marzeń, że Megabonk został nominowany do TGA, ale niestety nie uważam, że kwalifikuje się w kategorii „Debiutująca gra indie”.

Tworzyłem gry wcześniej, pod innymi nazwami studiów, więc Megabonk nie jest moją debiutancką produkcją. Naprawdę doceniam nominację, wsparcie i głosy, ale nie czuję się komfortowo w tej kategorii. Powinniście zagłosować na inne niesamowite debiutanckie tytuły – wszystkie są świetnymi grami!

GramTV przedstawia:

Jest to pierwszy raz w całej historii istnienia The Game Awards, kiedy twórca dobrowolnie zdecydował się na wycofanie swojego produktu z nominacji. Jedynymi zbliżonymi historycznie przypadkami, które miały miejsce w 2016 roku, było usunięcie z kategorii Najlepsza Twórczość Fanowska fanowskich tytułów Pokemon Uranium i Another Metroid 2 Remake, co nastąpiło wskutek interwencji firmy Nintendo.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.thegamer.com/megabonk-rejects-nest-debut-indie-nomination-the-game-awards-tga/

Tagi:

News
Megabonk
The Game Awards
The Game Awards 2025
nagrody
Vedinad
roguelike
gry niezależne
gry indie
indie
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
5
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:38
Silverburg napisał:

Ciekawe, czy wzorem tego developera twórcy Clair Obscur będą mieli wystarczająco jaj, aby się wycofać z kategorii "Best Independent Game". Fakt, że ta gra w ogóle dostała nominację w tej kategorii, to jest jakiś żart. Studio, gdzie nad grą pracuje ponad 240 osób, które mają ponad 10 mil $ budżetu to nie jest gra indie, to jest gra AA.

Ja nie wiem co to się za moda zrobiła na atakowanie tego tytułu? To jakiś absurd jest...  ja wiem, trzeba być obiektywnym i głośno mówić że coś nie jest czarne a białe, ale cholewa no jeszcze mi zacznijcie bronić studiów AAA i ich budżetów...

Zresztą mówta co chceta nic już nie zmieni historii. Cyberpunk, jak świetną grą by ostatecznie nie był, zawsze bedzie kojarzony z problemami na premierę i "niedotrzymaniem obietnic". A takie AC: Shadows już na zawsze pozostanie symbolem porażki w przypadku Ubisoft. A Expedition 33 jako kopniak który ich jeszcze pogrążył.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:37
dariuszp napisał:

Wg mnie kwalifikują się jako indyk. I raczej mało kto ma problem z tą nominacją. 

Obawiam się, że wiele osób pod hasłem "indie dev" chociażby na reddcie ma osobne zdanie od Ciebie (ze mną również). Patrząc po Twoim opisie, to jako "indie" również będzie należało zakwalifikować Dawnwalkera, bo jest to nowe, "niezależne" studio. Może potrzebne jest nowe określenie na faktycznie małe kilku-kilkunasto osobowe zespoły oraz na regularne studia developerskie z gigantycznymi funduszami.

Nie czepiam się gry jako takiej, tylko ludzi, którzy te nagrody przyznają, bo uważam, że akurat w tej kategorii nie powinni się znaleźć.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:28
Silverburg napisał:

Ciekawe, czy wzorem tego developera twórcy Clair Obscur będą mieli wystarczająco jaj, aby się wycofać z kategorii "Best Independent Game". Fakt, że ta gra w ogóle dostała nominację w tej kategorii, to jest jakiś żart. Studio, gdzie nad grą pracuje ponad 240 osób, które mają ponad 10 mil $ budżetu to nie jest gra indie, to jest gra AA.

Ty ne rozumiesz co znaczy Indie. Indie znaczy Independent. Studio musi być niezależne. Oczywiście są też inne cechy. Np. firma musi ryzykować własnym istnieniem. Kapitałem. Dlatego np. mimo że CDPR jest niezależne - nie uznajemy ich za indyka bo mają już korporacyjną strukturę, kapitał itp. 

Pamiętaj że gra jest od weteranów branży. Pracowali w Ubisoft. Wiedzieli skąd wziąć fundusze (bo raczej całości z kieszeni nie wyciągnęli), wzięli do współpracy firmy które pomagały z portami, tłumaczeniem czy z testowaniem. Bo to są rzeczy które niejako robisz jednorazowo i nie ma sensu zatrudniać tony ludzi którzy potem by siedzieli na tyłku. I w creditsach są ludzie z tych firm. 

Tak dla przykładu, ja jestem w creditsach jednej bardzo znanej firmy zajmującej się tworzeniem gier. Nie pracowałem bezpośrednio przy grach ale pracowałem z nimi robiąc im rzeczy dla zespołu tworzącego gry i później mi wysłali pytanie czy chce bym pojawił się w napisach. Widnieje w zwykłych podziękowaniach bez konkretnej roli. 

Koleżanka którą znam pracuje w księgowości w jednej polskiej firmie i czaj tutaj - księgowi też są w creditsach. 

To jest nowe studio, jakby gra się nie sprzedała musieli by zamykać drzwi i gasić światło. Są relatywnie mali bo samo studio to było chyba koło 30 osób. Reszta to ludzie którzy wspierali ich z zewnątrz a kasę. Budżet nie jest najmniejszy ale nie będę ich winił że wiedzieli jak sfinansować taki projekt po pracowaniu w branży. 

Wg mnie kwalifikują się jako indyk. I raczej mało kto ma problem z tą nominacją. 




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112