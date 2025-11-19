„Wycofuję się z The Game Awards”. Twórca zrezygnował z nominacji do nagrody

The Game Awards jest uznawane za najważniejsze wydarzenie branżowe i główną ceremonię wręczenia nagród w świecie gier wideo. Niedawno poznaliśmy listę nominowanych do wszystkich kategorii, wśród których dominowało Clair Obscur: Expedition 33. Otrzymanie nominacji do TGA uchodzi za jedno z najbardziej zaszczytnych osiągnięć, o jakie może ubiegać się studio deweloperskie. Z tego powodu nie zdarza się, by jakikolwiek zespół zdecydował się na otwarte odrzucenie takiego wyróżnienia.

Megabonk rezygnuje z TGA. Niezależny hit nie będzie walczyć o nagrodę

Mimo to, doszło do bezprecedensowego zdarzenia z udziałem wiralowego hitu niezależnego, Megabonk. Tytuł, który został wydany 18 września 2025 roku przez twórcę znanego jako vedinad, znalazł się na liście nominowanych w kategorii Best Debut Indie Game. Wśród innych nominowanych gier znalazły się równie cenione produkcje, takie jak Dispatch oraz Clair Obscur: Expedition 33. Niemniej, w przeciwieństwie do konkurentów, Megabonk nie weźmie udziału w ceremonii planowanej na przyszły miesiąc.