Emmy 2025: Rozdzielenie liderem nominacji. Apple TV+ górą w wyścigu o najważniejsze nagrody telewizyjne

Wśród innych docenionych tytułów znalazły się m.in. The Last of Us, Andor, Dojrzewanie czy The Bear. Warto również odnotować ciekawostkę: legendarny reżyser Martin Scorsese otrzymał swoją pierwszą aktorską nominację do Emmy – za gościnny występ w serialu Studio.

Aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym:

Sterling K. Brown (Paradise), Pedro Pascal (The Last of Us), Adam Scott (Rozdzielenie), Noah Wyle (The Pitt), Gary Oldman (Kulawe konie)

Aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym:

Kathy Bates (Matlock), Sharon Horgan (Siostry na zabój), Bella Ramsey (The Last of Us), Britt Lower (Rozdzielenie), Keri Russell (Dyplomatka)

Aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym:

Adam Brody (Nikt tego nie chce), Seth Rogen (Studio), Jason Segel (Terapia bez trzymanki), Martin Short (Zbrodnie po sąsiedzku), Jeremy Allen White (The Bear)

Aktorka pierwszoplanowa w serialu komediowym:

Ayo Edebiri (The Bear), Jean Smart (Hacks), Uzo Aduba (Rezydencja), Kristen Bell (Nikt tego nie chce), Quinta Brunson (Misja: Podstawówka)

Aktor pierwszoplanowy w serialu limitowanym/filmie TV:

Colin Farrell (Pingwin), Stephen Graham (Dojrzewanie), Jake Gyllenhaal (Uznany za niewinnego), Brian Tyree Henry (Złodziej dragów), Cooper Koch (Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów)

Aktorka pierwszoplanowa w serialu limitowanym/filmie TV:

Cate Blanchett (Sprostowanie), Cristin Milioti (Pingwin), Michelle Williams (Kwestia seksu i śmierci), Meghann Fahy (Syreny), Rashida Jones (Czarne lustro)

Pełną listę nominowanych znajdziecie tutaj.