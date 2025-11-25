Nadszedł czas nominacji do Nagród Steam 2025. Gracze wskazują najlepsze gry roku

Gracze, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w tym procesie, mogą zgłaszać swoje propozycje w każdej z dostępnych kategorii, z których każda skupia się na innym aspekcie świata gier. Pełna lista obejmuje następujące kategorie:

Gra roku

Gra VR roku

Owoc miłości

Najlepsza gra na Steam Decku

Razem raźniej

Znakomity styl wizualny

Najbardziej innowacyjna rozgrywka

Najlepsza gra, w której jesteś do bani

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

Gra ze znakomitą fabułą

Usiądź i zrelaksuj się.

Udział w tym wydarzeniu jest dodatkowo nagradzany przez platformę. Każdy użytkownik, który nominuje przynajmniej jedną grę w dowolnej kategorii, automatycznie otrzymuje odznakę Członka Komitetu Nominacji do Nagród Steam. Możliwe jest również zwiększenie poziomu tej odznaki poprzez wykonanie dodatkowych działań. Do podniesienia poziomu odznaki kwalifikuje nominowanie gier we wszystkich jedenastu kategoriach, zagranie w nominowany przez siebie tytuł oraz napisanie lub zaktualizowanie istniejącej recenzji nominowanej gry.

Nominowanie ulubionych gier odbywa się na dedykowanej stronie. W okresie od 18 grudnia nastąpi finalny etap, w którym gracze będą głosować na ostatecznych zwycięzców w każdej z kategorii, wybranych na podstawie wcześniej zebranych nominacji. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone natychmiast po zamknięciu głosowania, które potrwa do 3 stycznia do 19:00 czasu polskiego.