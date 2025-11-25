Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadszedł czas nominacji do Nagród Steam 2025. Gracze wskazują najlepsze gry roku

Patrycja Pietrowska
2025/11/25 12:00
0
0

Społeczność Steam decyduje o losach gier.

Zgodnie z coroczną tradycją, Nagrody Steam 2025 rozpoczęły fazę nominacji, dając tym samym członkom społeczności platformy możliwość wskazania swoich ulubionych tytułów w aż jedenastu zróżnicowanych kategoriach. Właśnie teraz jest czas, aby gracze aktywnie przyczynili się do wyboru gier, które zostaną nagrodzone pod koniec tego roku.

Nagrody Steam 2025
Nagrody Steam 2025

Steam wystartował z nominacjami. Trwa wybór gier, które powalczą o tegoroczne nagrody

Proces nominowania został już otwarty. Użytkownicy, którzy chcą zgłosić swoje typy, mają na to czas tylko do 1 grudnia. Po tym terminie, a dokładnie 18 grudnia, rozpocznie się najważniejszy etap głosowania na finalistów, których wyłonią wcześniejsze nominacje. Polscy gracze muszą pamiętać, że termin zgłaszania nominacji upływa 1 grudnia o godzinie 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Gracze, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w tym procesie, mogą zgłaszać swoje propozycje w każdej z dostępnych kategorii, z których każda skupia się na innym aspekcie świata gier. Pełna lista obejmuje następujące kategorie:

  • Gra roku
  • Gra VR roku
  • Owoc miłości
  • Najlepsza gra na Steam Decku
  • Razem raźniej
  • Znakomity styl wizualny
  • Najbardziej innowacyjna rozgrywka
  • Najlepsza gra, w której jesteś do bani
  • Najlepsza ścieżka dźwiękowa
  • Gra ze znakomitą fabułą
  • Usiądź i zrelaksuj się.
Udział w tym wydarzeniu jest dodatkowo nagradzany przez platformę. Każdy użytkownik, który nominuje przynajmniej jedną grę w dowolnej kategorii, automatycznie otrzymuje odznakę Członka Komitetu Nominacji do Nagród Steam. Możliwe jest również zwiększenie poziomu tej odznaki poprzez wykonanie dodatkowych działań. Do podniesienia poziomu odznaki kwalifikuje nominowanie gier we wszystkich jedenastu kategoriach, zagranie w nominowany przez siebie tytuł oraz napisanie lub zaktualizowanie istniejącej recenzji nominowanej gry.
Nominowanie ulubionych gier odbywa się na dedykowanej stronie. W okresie od 18 grudnia nastąpi finalny etap, w którym gracze będą głosować na ostatecznych zwycięzców w każdej z kategorii, wybranych na podstawie wcześniej zebranych nominacji. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone natychmiast po zamknięciu głosowania, które potrwa do 3 stycznia do 19:00 czasu polskiego.
Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/593110/view/585033008523772203

Tagi:

News
Nagrody Steam 2025
Steam
nagrody
nominacje
Valve
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112