Nadszedł czas nominacji do Nagród Steam 2025. Gracze wskazują najlepsze gry roku

Zgodnie z coroczną tradycją, Nagrody Steam 2025 rozpoczęły fazę nominacji, dając tym samym członkom społeczności platformy możliwość wskazania swoich ulubionych tytułów w aż jedenastu zróżnicowanych kategoriach. Właśnie teraz jest czas, aby gracze aktywnie przyczynili się do wyboru gier, które zostaną nagrodzone pod koniec tego roku.
Steam wystartował z nominacjami. Trwa wybór gier, które powalczą o tegoroczne nagrody
Proces nominowania został już otwarty. Użytkownicy, którzy chcą zgłosić swoje typy, mają na to czas tylko do 1 grudnia. Po tym terminie, a dokładnie 18 grudnia, rozpocznie się najważniejszy etap głosowania na finalistów, których wyłonią wcześniejsze nominacje. Polscy gracze muszą pamiętać, że termin zgłaszania nominacji upływa 1 grudnia o godzinie 19:00 czasu polskiego.
