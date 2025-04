Dojrzewanie, jeden z najlepszych seriali Netflixa, nie zasługuje na bycie sensacją

Można psioczyć na Netflix, ale jednego nie da się mu odmówić. W zalewie produkcji raz na jakiś czas da nam prawdziwą perełkę i choćby dlatego warto wciąż tej platformie ufać. Wszystko dlatego, że medialny gigant ma bardzo otwarte i szerokie podejście do kina. Z jednej strony bombarduje nas kontentem głośnym i spektakularnym, pokroju Electric State, którego porażka nie jest tak po prawdzie przez nikogo zauważalna, bo nie jest obarczona kinowymi wynikami finansowymi. Z drugiej strony często pozwala sobie na artystyczne ryzyko, nie szczędząc grosza na realizację pomysłów tych nieco bardziej ambitnych, żeby nie powiedzieć ryzykownych. Ale kto jak kto, to akurat medium wymalowane czerwonym napisem na ryzyko może sobie pozwolić – wszak, według najnowszych danych, to właśnie Netflix jest liderem medialnego strumienia ; regularnie notuje bowiem wzrost nowych użytkowników, a takie tytuły jak Squid Game nakręcają mu niebywale oglądalność, przez co jego akcje wciąż rosną.

To daje sposobność do tego, by na platformie mogły pojawić się tak artystyczne, niejednoznaczne produkcje jak Reniferek – szalenie osobisty serial, który zaskakuje formą, tematyką i grą aktorską, a jeszcze bardziej tym, że został oparty na osobistych przeżyciach scenarzysty i aktora w jednym. Zaowocowało to rozgłosem, kontrowersjami i… nagrodami. W zeszłym roku na liście najlepszych seriali umieściłem także niebywale oryginalnego Ripleya, który także zaskoczył mnie tym, jak nietypową i wymagającą produkcją się okazał. Niby fabuła, którą już znamy – chociażby z filmu z Mattem Damonem – ale to, w jaki sposób zostało to opowiedziane, zachęca do tego, by zaparzyć sobie dobre, włoskie espresso, na chwilę zwolnić i wtopić się w ten niespieszny klimat czarno-białego serialu z błyskotliwym bohaterem i zbrodnią w tle.

Im bliżej, tym szczerzej

Mamy kwiecień, a ja już wiem, że w moim zestawieniu seriali za rok 2025 także znajdzie się kolejna produkcja Netflix. I znowu będzie to produkcja radykalnie odbiegająca od tego, z czym kojarzy się nam popcornowa aura medialnego giganta. Dojrzewanie – zaledwie cztery odcinki, kręcone w dodatku na jednym ujęciu, ale tyle w tym prawdy, szczerości i bezkompromisowości, że można by tym obdarzyć wiele innych produkcji, mizdrzących się do widza za sprawą swego udziału w wielkich uniwersach i sławnych markach. Dojrzewanie pokazuje, że czasem największe emocje w kinie nie muszą być wynikiem największego budżetu i spektakularnego pomysłu na widowisko.

W czym rzecz? Jeśli jeszcze nie widzieliście tego wyjątkowego serialu – co wydaje się trudne, biorąc pod uwagę, jak szeroko i głośno jest komentowany – spieszę z wyjaśnieniem. Dojrzewanie to cztery odcinki o tym, że źle się zadziało w pewnej rodzinie. Pewien młody chłopak, nastoletni Jamie (w tej roli zaskakująco naturalny Owen Cooper), zostaje pewnego słonecznego poranka aresztowany przez policję. Nie zdążył nawet zjeść śniadania. Policja postanowiła działać dynamicznie i z zaskoczenia, bo ma ku temu bardzo konkretne powody. Chłopak stał się głównym podejrzanym w sprawie o brutalne morderstwo koleżanki z klasy. Najpierw jednak bohater trafia razem z rodzicami na posterunek, czego ci kompletnie nie rozumieją, wierząc w niewinność syna. Pierwszy odcinek, w moim mniemaniu najlepszy z czterech, które otrzymujemy, nie kończy się jednak cliffhangerem. Sprawa staje się boleśnie jasna, a my pozostajemy z uczuciem rozbrajającej szczerości twórców, którzy nie chcieli nas zwodzić, a postawili przed faktem dokonanym.

Kamera nie przestaje kręcić, emocje nie przestają płynąć

Mimo tego, że każdy odcinek kręcony jest na jednym ujęciu (co budzi uzasadnione zainteresowanie i podziw, aczkolwiek wbiję szpilkę w ten balon, bo wiem, że w tak wyglądającej wirtuozerii operatorskiej kryje się sporo iluzji – czego dowodem jest przypadek filmu 1917) to jednak serial prezentuje cztery diametralnie różne ujęcia tematu. Tak jakby twórcy chcieli opowiedzieć o problemie z różnych perspektyw, dając do zrozumienia, że każdy przeżywa go inaczej. Wiemy już, na czym polega ów problem – jest zbrodnia, musi być kara. W kolejnych rozdziałach historii odkrywamy, jakie było tło tej historii, w jak niekomfortowych i toksycznych warunkach Jamie dojrzewał (odcinek drugi), a także w jaki sposób konfrontacja ze szkolnym środowiskiem wpływa na policjanta prowadzącego sprawę – co mówi mu to o jego relacji z synem. W trzecim, równie mocnym odcinku co odcinek pilotażowy, ponownie stykamy się z chłopakiem, ale poznajemy go już z zupełnie innej strony. Duża zasługa w tym pani psycholog, która doskonale prowadzi z nim rozmowę, obnażając wszelkie, trawiące go bolączki – od społecznych presji, po zaburzone męskie wzorce. I głęboki lęk przed kobietami.