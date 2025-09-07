Zaloguj się lub Zarejestruj

Emmy 2025: Apple na prowadzeniu dzięki Studio i Rozdzieleniu – a to dopiero początek

Jakub Piwoński
2025/09/07 12:30
To najważniejsze nagrody świata telewizji. Przyznano wyróżnienia techniczne. Główni zwycięzcy za tydzień.

W sobotę rozdano pierwszą część nagród Emmy. To dopiero pierwszy z trzech etapów – na razie wręczono wyróżnienia w kategoriach technicznych i mniej prestiżowych. Na te najważniejsze statuetki trzeba poczekać jeszcze tydzień. Mimo to już teraz widać, kto zaczyna dominować w tegorocznej rywalizacji. Apple, dzięki swoim produkcjom, szybko wysuwa się na prowadzenie. Było to do przewidzenia – platforma zdobyła najwięcej nominacji. Wśród wyróżnionych znalazła się także produkcja HBO Max.

Studio
Studio

Nagrody Emmy, kategorie techniczne – seriale Apple dominują

Największe emocje wzbudził nowy serial platformy – Studio – który zdeklasował konkurencję i na starcie zgarnął aż dziewięć nagród Emmy. Serial to zabawna satyra na Hollywood autorstwa Setha Rogana. Studio zostało wyróżnione m.in. za kostiumy, scenografię, montaż i montaż dźwięku. Do tego Bryan Cranston odebrał statuetkę za występ gościnny – to już piąta Emmy w jego dorobku.

Tuż za liderem uplasował się hitowy serial science fiction Rozdzielenie, którego drugi sezon dodał do worka sześć statuetek, w tym za muzykę, zdjęcia i scenografię. Nagrodzona została także Merritt Wever za rolę gościnną w tym serialu, co tylko podkreśla jego mocną pozycję w tegorocznej edycji.

Na podium znalazł się jeszcze serial HBO Max i produkcja DC w jednym, czyli Pingwin, który może pochwalić się ośmioma Emmy, w tym za charakteryzację i efekty specjalne. Za tydzień poznamy resztę laureatów, w tym zwycięzców najważniejszych kategorii. Przekonamy się, czy seriale Apple będą także uznane najlepszymi serialami minionego sezonu.

Źródło:https://deadline.com/2025/09/creative-arts-emmys-2025-winners-list-1236509478/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


