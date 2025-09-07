Emmy 2025: Apple na prowadzeniu dzięki Studio i Rozdzieleniu – a to dopiero początek

W sobotę rozdano pierwszą część nagród Emmy. To dopiero pierwszy z trzech etapów – na razie wręczono wyróżnienia w kategoriach technicznych i mniej prestiżowych. Na te najważniejsze statuetki trzeba poczekać jeszcze tydzień. Mimo to już teraz widać, kto zaczyna dominować w tegorocznej rywalizacji. Apple, dzięki swoim produkcjom, szybko wysuwa się na prowadzenie. Było to do przewidzenia – platforma zdobyła najwięcej nominacji. Wśród wyróżnionych znalazła się także produkcja HBO Max.

Nagrody Emmy, kategorie techniczne – seriale Apple dominują

Największe emocje wzbudził nowy serial platformy – Studio – który zdeklasował konkurencję i na starcie zgarnął aż dziewięć nagród Emmy. Serial to zabawna satyra na Hollywood autorstwa Setha Rogana. Studio zostało wyróżnione m.in. za kostiumy, scenografię, montaż i montaż dźwięku. Do tego Bryan Cranston odebrał statuetkę za występ gościnny – to już piąta Emmy w jego dorobku.