Prezes wyrzucił znaczną większość pracowników, ponieważ sprzeciwili się AI. Po 2 latach powiedział, że nie żałuje tego ani trochę

Mikołaj Berlik
2025/08/19 14:15
Eric Vaughan podjął radykalną decyzję o zwolnieniu większości pracowników, którzy sprzeciwiali się pracy ze sztuczną inteligencją.

Eric Vaughan, dyrektor generalny IgniteTech, w 2023 roku wprowadził w firmie nowe podejście do pracy z AI. Uważał, że przyszłość należy do narzędzi sztucznej inteligencji i chciał, by jego zespół szybko przystosował się do zmian. Aby to ułatwić, każdy poniedziałek został nazwany „poniedziałkiem z AI” – tego dnia pracownicy nie zajmowali się obsługą klientów ani budżetami, a wyłącznie projektami związanymi z AI. Vaughan zapewnił szkolenia, materiały i czas na naukę, jednak spotkał się z dużym oporem.

IgniteTech i rewolucja AI

Największy sprzeciw wobec sztucznej inteligencji wykazywali inżynierowie odpowiedzialni za programowanie, podczas gdy działy marketingu i sprzedaży były nastawione bardziej entuzjastycznie. Prezes przyznał, że wśród części kadry pojawiały się nawet próby sabotażu, co doprowadziło do serii zwolnień. W latach 2023–2024 IgniteTech pożegnało się z około 80% załogi, zastępując ich osobami chętnymi do pracy z nowymi technologiami. Vaughan ocenił, że zmiana nastawienia była trudniejsza niż nauka umiejętności, dlatego decyzja o odejściu od opornych pracowników była nieunikniona.

W rozmowie z magazynem Fortune podkreślił, że firma zyskała na tych działaniach i w podobnej sytuacji postąpiłby identycznie. Jego zdaniem budowanie kultury organizacyjnej opartej na AI to warunek konieczny, aby utrzymać konkurencyjność w obecnych czasach.

Ciekawym paradoksem jest to, że dziś to właśnie marketing i sprzedaż najczęściej zastępowane są przez rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Dyrektor konsultingowy Elijah Clark niemal w całości wyeliminował swój dział sprzedaży, powierzając jego zadania AI. Z kolei Microsoft opublikował badania wskazujące, które zawody mogą najbardziej skorzystać z wykorzystania sztucznej inteligencji – wynika z nich, że AI stanie się wsparciem w pracy biurowej, analizie danych i obsłudze klientów.

Historia IgniteTech pokazuje, jak głębokie podziały wywołuje temat sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Vaughan stawia na szybkie dostosowanie, ale w dłuższej perspektywie może się okazać, że nawet entuzjaści AI nie są w pełni odporni na postępującą automatyzację.

Mikołaj Berlik
Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:37
wolff01 napisał:

No pytanie też jakie umiejętności prezentowała jego dawna kadra. Tak naprawdę nie znamy szczegółów. Programista programiście nierówny i jeżeli wzrosła im wydajność to może coś było nie tak z ich kulturą pracy? Pomijając ciśnienie w branży na naukę AI, dla dobrze wykwalifikowanych specjalistów AI to po prostu kolejne narzędzie pracy.

Dla programistów - tak. Dla szefów-Januszy "cudowna" metoda na zaoszczędzenie na pracownikach.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:31

No pytanie też jakie umiejętności prezentowała jego dawna kadra. Tak naprawdę nie znamy szczegółów. Programista programiście nierówny i jeżeli wzrosła im wydajność to może coś było nie tak z ich kulturą pracy? Pomijając ciśnienie w branży na naukę AI, dla dobrze wykwalifikowanych specjalistów AI to po prostu kolejne narzędzie pracy.




