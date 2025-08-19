Prezes wyrzucił znaczną większość pracowników, ponieważ sprzeciwili się AI. Po 2 latach powiedział, że nie żałuje tego ani trochę

Eric Vaughan, dyrektor generalny IgniteTech, w 2023 roku wprowadził w firmie nowe podejście do pracy z AI. Uważał, że przyszłość należy do narzędzi sztucznej inteligencji i chciał, by jego zespół szybko przystosował się do zmian. Aby to ułatwić, każdy poniedziałek został nazwany „poniedziałkiem z AI” – tego dnia pracownicy nie zajmowali się obsługą klientów ani budżetami, a wyłącznie projektami związanymi z AI. Vaughan zapewnił szkolenia, materiały i czas na naukę, jednak spotkał się z dużym oporem.

IgniteTech i rewolucja AI

Największy sprzeciw wobec sztucznej inteligencji wykazywali inżynierowie odpowiedzialni za programowanie, podczas gdy działy marketingu i sprzedaży były nastawione bardziej entuzjastycznie. Prezes przyznał, że wśród części kadry pojawiały się nawet próby sabotażu, co doprowadziło do serii zwolnień. W latach 2023–2024 IgniteTech pożegnało się z około 80% załogi, zastępując ich osobami chętnymi do pracy z nowymi technologiami. Vaughan ocenił, że zmiana nastawienia była trudniejsza niż nauka umiejętności, dlatego decyzja o odejściu od opornych pracowników była nieunikniona.