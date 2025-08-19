Borderlands 4 z DLSS 4 i Multi Frame Generation. Zobacz świeży materiał z rozgrywki

Niedawno zobaczyliśmy nowy materiał z Borderlands 4. Deweloperzy ujawnili kolejną postać w ramach serii Beyond the Borderlands. Teraz Nvidia potwierdziła natomiast, że jednym z tytułów obsługujących DLSS 4 i Multi Frame Generation będzie wspomniana produkcja.
Borderlands 4 z obsługą DLSS 4 i Multi Frame Generation
Dodatkowo, w ramach ogłoszenia, opublikowano świeży zwiastun rozgrywki, który zawiera kilka ujęć Harlowe, jeszcze przed jej oficjalnym przedstawieniem. Najnowsza odsłona popularnej serii nie tylko będzie korzystać z DLSS 4 i Multi Frame Generation, ale również zaoferuje pełne wsparcie dla innych technologii Nvidia, w tym Nvidia Reflex oraz DLSS Super Resolution. Te rozwiązania mają na celu zapewnienie płynniejszej i bardziej responsywnej rozgrywki.
Co więcej, firma Nvidia przygotowała specjalną ofertę dla graczy planujących modernizację swojego sprzętu. Osoby, które zdecydują się na zakup karty graficznej z serii GeForce RTX 50 Series, otrzymają Borderlands 4 bezpłatnie w dniu premiery. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tym miejscu.
Borderlands 4 oznacza porządną dawkę akcji, kozackich łowców skarbców i miliardy szalonych, śmiercionośnych broni, a to wszystko na całkiem nowej planecie pod rządami bezwzględnego tyrana.
Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów.
Wyzwól się spod jarzma Czasomistrza, bezwzględnego dyktatora, który góruje nad masami i kontroluje każdy ich ruch. Jego Porządkowi zagraża teraz katastrofa, a idealnie ułożony niegdyś świat stoi obecnie na krawędzi chaosu.
GramTV przedstawia:
Na zakończenie przypomnijmy, że Borderlands 4 zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry planowana jest na 12 września 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!