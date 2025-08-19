Borderlands 4 z DLSS 4 i Multi Frame Generation. Zobacz świeży materiał z rozgrywki

Niedawno zobaczyliśmy nowy materiał z Borderlands 4 . Deweloperzy ujawnili kolejną postać w ramach serii Beyond the Borderlands. Teraz Nvidia potwierdziła natomiast, że jednym z tytułów obsługujących DLSS 4 i Multi Frame Generation będzie wspomniana produkcja.

Borderlands 4 z obsługą DLSS 4 i Multi Frame Generation

Dodatkowo, w ramach ogłoszenia, opublikowano świeży zwiastun rozgrywki, który zawiera kilka ujęć Harlowe, jeszcze przed jej oficjalnym przedstawieniem. Najnowsza odsłona popularnej serii nie tylko będzie korzystać z DLSS 4 i Multi Frame Generation, ale również zaoferuje pełne wsparcie dla innych technologii Nvidia, w tym Nvidia Reflex oraz DLSS Super Resolution. Te rozwiązania mają na celu zapewnienie płynniejszej i bardziej responsywnej rozgrywki.

Co więcej, firma Nvidia przygotowała specjalną ofertę dla graczy planujących modernizację swojego sprzętu. Osoby, które zdecydują się na zakup karty graficznej z serii GeForce RTX 50 Series, otrzymają Borderlands 4 bezpłatnie w dniu premiery. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tym miejscu.