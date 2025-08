Gothic Remake znów opóźniony. Nowy zwiastun ma złą wiadomość dla fanów

Dodatkowo twórcy potwierdzili, że Gothic 1 Remake - Demo (Nyras Prologue) znów jest dostępne. Tym razem nie tylko na Steam, ale również konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

THQ Nordic przyszykowało jeszcze jedną niespodziankę i ogłosiło, że wkrótce zostanie wydany Gothic 3 Classic. Produkcja wraz z dwiema poprzednimi częściami zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Wróć do Górniczej Doliny w wiernym remake'u legendarnej gry, która ukształtowała gatunek RPG z otwartym światem. Eksploruj ręcznie stworzony, naturalny otwarty świat dynamicznie reagujący na twoje działania. Bez względu na to, czy należysz do doświadczonych weteranów sagi Gothic, czy też po raz pierwszy ruszasz na podbój Kolonii, czeka cię przygoda rodem z najprawdziwszego „erpega” z nieograniczoną eksploracją na niespotykaną dotąd skalę – czytamy w opisie gry.