"Nie rób tego, ku***". Gwiazda Deus Ex dosadnie o pomyśle umieszczenia go w Cyberpunk 2077 przy pomocy AI

Komuś tu się bardzo nie podoba pomysł na mod. I generalnie wpływ sztucznej inteligencji na aktorstwo.

Nie każda z gruntu dobra inicjatywa jest dobrze postrzegana przez wszystkich. Elias Toufexis, aktor znany przede wszystkim z roli Adama Jensona w serii Deus Ex, stanowczo sprzeciwił się na przykład użyciu jego głosu przez sztuczną inteligencję w fanowskim modzie do Cyberpunk 2077. I nie ma znaczenia, że fanom mogłoby się to spodobać. Gwiazda Deus Ex dosadne o pomyśle umieszczenia go w Cyberpunk 2077 dzięki AI Modder, chcąc oddać hołd aktorowi i kultowej postaci z Deus Ex, stworzył modyfikację wykorzystującą generatywną AI do odtworzenia charakterystycznego głosu Toufexisa. Choć intencje były szlachetne, sam aktor wyraził swój sprzeciw jednoznacznie – „Nie. Nie rób tego, kurwa” – odpowiedział jednemu z graczy, który polecił mod na platformie X (dawniej Twitter).

Mod został ostatecznie usunięty, a Toufexis przypomniał, jak wiele pracy, pasji i emocji wkładają aktorzy w swoje role. To nie tylko głos. To ludzkie doświadczenie, ekspresja i sztuka – podkreślił. Aktor odniósł się również do coraz większego wpływu sztucznej inteligencji na branżę gier, która, jego zdaniem, może prowadzić do marginalizacji twórców i artystów.

GramTV przedstawia:

Aktorzy muszą dziś stawiać czoła AI, jeśli chcemy, by gry wideo nie zostały zdominowane przez maszyny – zaznaczył. Po anulowaniu kilku projektów, w tym Perfect Dark i problemach z nową odsłoną Deus Ex, Toufexis publicznie pożegnał się z Adamem Jensenem, dziękując fanom za lata wsparcia. „Wiem, że żadna postać, którą zagram w przyszłości, nie będzie dla wielu z Was znaczyć tyle, co Adam Jensen... i dla mnie” – napisał na Reddicie. Jego apel to nie tylko sprzeciw wobec wykorzystania AI bez zgody, ale też głos w szerszej dyskusji o przyszłości aktorstwa w grach wideo i szacunku dla ludzkiej pracy w erze automatyzacji. Sam aktor nie ma zresztą dobrego zdania o obecnej sytuacji branży gier, czemu dał wyraz jakiś czas temu. Tymczasem wieści o nowym Deus Ex nie napawają optymizmem.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





