Star Wars: KOTOR Remake wciąż produkcji, ale premiera to nadal odległy temat

W trakcie spotkania z inwestorami prezes Embracer Group został poproszony o komentarz dotyczący aktualnego stanu prac nad Star Wars: KOTOR Remake. Wingefors stwierdził natomiast, że to jego „ulubione pytanie”, a po chwili dodał, że nie ma „więcej komentarzy” na temat odświeżonej wersji Star Wars: Knights of the Old Republic.