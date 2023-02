Wysyp nowych gier z Władcy Pierścieni. Embracer planuje wydać pięć tytułów

Trzy z nich są już znane i mowa o The Lord of the Rings: Gollum, które zadebiutuje jeszcze w tym roku, a także mobilnym Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth od Electronic Arts. Nad ostatnią z ogłoszonych gier z Władcy Pierścieni pracuje Weta Workshop, które potwierdziło swój projekt w sierpniu ubiegłego roku. Dwa kolejne nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane, ale fani raczej nie powinni spodziewać się tytułów AAA, a raczej mniejszych produkcji.

Dobrą wiadomością jest to, że Embracer Group planuje wydać 19 gier AAA do 31 marca 2026 roku, a kolejne 31 wysokobudżetowych produkcji do 31 marca 2028 roku. Możemy się spodziewać, że już teraz firma ma w planach co najmniej jeden duży tytuł z Władcy Pierścieni. Na jego premierę będziemy więc musieli poczekać kilka lat.