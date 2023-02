Nadchodzą nowe filmy z Władcy Pierścieni. Warner Bros. nawiązał współpracę z Embracer Group

Powrót do Śródziemia w kinowych produkcjach staje się faktem. Warner Bros. Discovery i New Line Cinema zawarły wieloletnią umowę z Embracer Group AB na rozwijanie nowych projektów opartych na Władcy Pierścieni i Hobbicie. Przypomnijmy, że szwedzka firma weszła w posiadanie franczyzy J.R.R. Tolkiena w sierpniu ubiegłego roku. Niedawno pojawiły się plotki, że Embracer zamierza wydać aż pięć nowych gier osadzonych w uniwersum w nadchodzących dwóch latach. Teraz do tego dojdą nowe filmy, za które będzie odpowiadać to samo studio, które wyprodukowało obie trylogie w reżyserii Petera Jacksona.

Dwadzieścia lat temu firma New Line dokonała bezprecedensowego skoku wiary, aby ukazać na dużym ekranie niesamowite historie, postacie i świat Władcy Pierścieni. Rezultatem była przełomowa seria filmów, które zostały przyjęte przez pokolenia fanów. Ale mimo całej rozmachu i szczegółów pięknie upakowanych w dwie trylogie, rozległy, złożony i olśniewający świat wymyślony przez J.R.R. Tolkien pozostaje w dużej mierze niezbadany w filmowych produkcjach. Możliwość zaproszenia fanów do głębszego poznania świata Śródziemia poprzez kolejne filmy to zaszczyt i cieszymy się, że możemy współpracować z Middle-earth Enterprises i Embracer w tej przygodzie – powiedzieli współprzewodniczący i dyrektorzy generalni Warner Bros Pictures Group, Michael De Luca i Pam Abdy.

W tej chwili nie wiadomo, jakie produkcje Warner Bros. i New Line stworzą w pierwszej kolejności, ani czy będą to prequele lub może kontynuacje Władcy Pierścieni lub Hobbita. Na pierwsze informacje będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Warto przypomnieć, że wytwórnia obecnie pracuje już nad jednym filmem z Władcy Pierścieni, a konkretniej nad animacją The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Film ma zadebiutować w kinach 12 kwietnia 2024 roku.