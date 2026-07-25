Fuzja Paramount i Warner Bros. oficjalnie wstrzymana. Transakcja poczeka na proces antymonopolowy

Plany dotyczące połączenia Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery zostały oficjalnie wstrzymane. Strony zgodziły się odłożyć finalizację transakcji wartej 111 miliardów dolarów do czasu zakończenia procesu antymonopolowego lub do 1 czerwca 2027 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Informację przekazał serwis Variety.

Fuzja Warnera i Paramount opóźniona

Jak wynika z dokumentów złożonych w piątek do sądu federalnego, Paramount Skydance zawarło wspólne porozumienie procesowe, w którym zobowiązało się, że nie sfinalizuje przejęcia Warner Bros. Discovery wcześniej niż pięć dni po zakończeniu rozprawy sądowej lub 1 czerwca 2027 roku, jeśli proces nie odbędzie się wcześniej. Na razie nie wyznaczono terminu rozpoczęcia postępowania, jednak przewiduje się, że cała procedura opóźni fuzję o co najmniej kilka miesięcy. Przypomnijmy, że w czerwcu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zatwierdził ofertę Paramount dotyczącą przejęcia Warner Bros. Discovery o wartości 111 miliardów dolarów.