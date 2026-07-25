Fuzja Paramount i Warner Bros. oficjalnie wstrzymana. Transakcja poczeka na proces antymonopolowy

Fuzja Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery została opóźniona do czasu przeprowadzenia procesu antymonopolowego.
Plany dotyczące połączenia Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery zostały oficjalnie wstrzymane. Strony zgodziły się odłożyć finalizację transakcji wartej 111 miliardów dolarów do czasu zakończenia procesu antymonopolowego lub do 1 czerwca 2027 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Informację przekazał serwis Variety.
Fuzja Warnera i Paramount opóźniona
Jak wynika z dokumentów złożonych w piątek do sądu federalnego, Paramount Skydance zawarło wspólne porozumienie procesowe, w którym zobowiązało się, że nie sfinalizuje przejęcia Warner Bros. Discovery wcześniej niż pięć dni po zakończeniu rozprawy sądowej lub 1 czerwca 2027 roku, jeśli proces nie odbędzie się wcześniej. Na razie nie wyznaczono terminu rozpoczęcia postępowania, jednak przewiduje się, że cała procedura opóźni fuzję o co najmniej kilka miesięcy. Przypomnijmy, że w czerwcu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zatwierdził ofertę Paramount dotyczącą przejęcia Warner Bros. Discovery o wartości 111 miliardów dolarów.
O prawa do zakupu koncernu rywalizował również Netflix. Przez pewien czas wydawało się, że to właśnie ta platforma streamingowa zostanie nowym właścicielem Warner Bros. Discovery, jednak ostateczna oferta złożona przez Paramount w lutym okazała się na tyle wysoka, że Netflix nie zdecydował się jej przebić. Na początku lipca przejęcie zostało tymczasowo zablokowane przez sędziego z Kalifornii po tym, jak dwanaście amerykańskich stanów złożyło pozew mający na celu zatrzymanie transakcji. Pierwotna decyzja sądu wstrzymywała procedurę jedynie na 28 dni, jednak nowe porozumienie sprawia, że cały proces przejęcia został oficjalnie zawieszony do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta określił zawarte porozumienie jako istotny sukces przeciwników fuzji:
GramTV przedstawia:
Nasz argument przeciwko tej nielegalnej fuzji jest prosty: kiedy zbyt mała liczba korporacji zdobywa zbyt dużą władzę na rynkach mających kluczowe znaczenie dla życia Amerykanów, wszystko staje się droższe, a jakość ulega pogorszeniu. Dzisiejsze porozumienie to świetna wiadomość dla widzów, kin oraz wielu ludzi, którzy piszą scenariusze, tworzą, budują i dostarczają sztukę, wiadomości oraz rozrywkę, z których tak wielu z nas korzysta. Z niecierpliwością czekamy na możliwość przedstawienia naszych argumentów przed sądem i świętowania kolejnego ważnego zwycięstwa w naszych staraniach, aby ta niezgodna z prawem fuzja nigdy nie doszła do skutku.
Na ten moment nie wiadomo, kiedy rozpocznie się proces antymonopolowy. Do czasu jego zakończenia lub do 1 czerwca 2027 roku przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance pozostanie oficjalnie zawieszone.
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