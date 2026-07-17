EA Sports FC 27 coraz bliżej. Przeciek ujawnia datę premiery i ceny

Co zaś się tyczy ceny, tutaj ma obyć się bez zmian. Tak więc EA Sports jeszcze raz zasugeruje, by amerykańscy użytkownicy wyjęli ze swoich portfeli 69,99 dolarów niezależnie od platformy. Jeżeli chodzi o społeczność europejską, tutaj koszty będą rzekomo zróżnicowane. I tak PC-owcy oraz właściciele konsol Nintendo Switch 2 mają liczyć się z kosztem rzędu 69,99 euro, podczas gdy gracze z PlayStation 5 i Xbox Series X/S zapłacą 79,99 euro, a więc o 10 euro więcej. Jednocześnie EA Sports FC 27 ma wspierać też konsole starszej generacji, a więc PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Czekacie na wersję fizyczną? Cóż, nie wszyscy mają dostąpić tego szczęścia. Płyty trafią jedynie do posiadaczy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Przypomnijmy, że już wcześniej pojawiły się plotki, jakoby sercem nowej odsłony było tzw. FC THE GROUNDS, które w praktyce ma wprowadzić żyjący, otwarty świat podzielony na Dystrykty, z których każdy będzie inspirowany inną kulturą piłkarską.