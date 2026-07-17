EA Sports FC 27 coraz bliżej. Przeciek ujawnia datę premiery i ceny

Do sieci wyciekły bowiem rzekome terminy premiery i wczesnego dostępu. A także ceny oraz inne szczegóły.
Wyciekły rzekome ceny i data premiery EA Sports FC 27
Jak podaje serwis Dealabs, EA Sports FC 27 ma trafić na rynek 25 września 2026 roku. Przewiduje się przy tym, że posiadacze Edycji Ultimate oraz abonamentu EA Play będą mogli w ramach wcześniejszego dostępu grać już od 17 września, a więc 8 dni wcześniej. Przypomnijmy, że w przypadku ubiegłorocznej odsłony serii płacący więcej weszli do rozgrywki tydzień przed innymi.
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