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EA Sports FC 27 coraz bliżej. Przeciek ujawnia datę premiery i ceny

Maciej Petryszyn
2026/07/17 08:30
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Chociaż NA PEWNO nikt się tego nie spodziewa, EA Sports FC 27 niechybnie nadchodzi. A na razie też przecieka.

Do sieci wyciekły bowiem rzekome terminy premiery i wczesnego dostępu. A także ceny oraz inne szczegóły.

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26

Wyciekły rzekome ceny i data premiery EA Sports FC 27

Jak podaje serwis Dealabs, EA Sports FC 27 ma trafić na rynek 25 września 2026 roku. Przewiduje się przy tym, że posiadacze Edycji Ultimate oraz abonamentu EA Play będą mogli w ramach wcześniejszego dostępu grać już od 17 września, a więc 8 dni wcześniej. Przypomnijmy, że w przypadku ubiegłorocznej odsłony serii płacący więcej weszli do rozgrywki tydzień przed innymi.

GramTV przedstawia:

Co zaś się tyczy ceny, tutaj ma obyć się bez zmian. Tak więc EA Sports jeszcze raz zasugeruje, by amerykańscy użytkownicy wyjęli ze swoich portfeli 69,99 dolarów niezależnie od platformy. Jeżeli chodzi o społeczność europejską, tutaj koszty będą rzekomo zróżnicowane. I tak PC-owcy oraz właściciele konsol Nintendo Switch 2 mają liczyć się z kosztem rzędu 69,99 euro, podczas gdy gracze z PlayStation 5 i Xbox Series X/S zapłacą 79,99 euro, a więc o 10 euro więcej. Jednocześnie EA Sports FC 27 ma wspierać też konsole starszej generacji, a więc PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Czekacie na wersję fizyczną? Cóż, nie wszyscy mają dostąpić tego szczęścia. Płyty trafią jedynie do posiadaczy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Przypomnijmy, że już wcześniej pojawiły się plotki, jakoby sercem nowej odsłony było tzw. FC THE GROUNDS, które w praktyce ma wprowadzić żyjący, otwarty świat podzielony na Dystrykty, z których każdy będzie inspirowany inną kulturą piłkarską.

Źródło:https://insider-gaming.com/ea-sports-fc-27-release-date-revealed/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA Sports
piłka nożna
football
EA SPORTS FC
EA FC
EA Sports FC 27
EA FC 27
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112