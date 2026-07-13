Star Wars Jedi 3 z kolejnym potwierdzeniem. Produkcja gry wciąż trwa

Studio szuka nowego specjalisty do kolejnych przygód Cala Kestisa.

Respawn Entertainment kontynuuje prace nad trzecią odsłoną serii Star Wars Jedi. Świadczy o tym nowe ogłoszenie rekrutacyjne skierowane do projektanta narracji, który ma dołączyć do zespołu odpowiadającego za dalszy ciąg Star Wars Jedi: Ocalały. Star Wars Jedi 3 – gra wciąż znajduje się w produkcji, a Respawn szuka nowego specjalisty od narracji Historia Cala Kestisa ma otrzymać pełnoprawne zakończenie. Electronic Arts już we wrześniu 2024 roku oficjalnie potwierdziło, że Respawn Entertainment pracuje nad finałowym rozdziałem serii Star Wars Jedi. Od tamtej pory twórcy nie pokazali jednak materiałów z gry ani nie ujawnili jej tytułu oraz przybliżonego terminu premiery.

Najnowszy sygnał dotyczący projektu pojawił się za sprawą ogłoszenia rekrutacyjnego. Respawn poszukuje projektanta narracji, który zostanie przydzielony do zespołu rozwijającego kontynuację Star Wars Jedi: Ocalały. Stanowisko ma charakter tymczasowy i zostało przewidziane na okres dwunastu miesięcy. Samo rozpoczęcie rekrutacji nie pozwala określić, na jakim etapie znajduje się produkcja. Pokazuje jednak, że prace nad kolejną przygodą Cala Kestisa pozostają aktywne, a Respawn wzmacnia zespół odpowiedzialny za warstwę fabularną. Projekt nie został więc porzucony pomimo zmian organizacyjnych i zwolnień, które w ostatnich latach dotknęły studio oraz całe Electronic Arts. Respawn Entertainment opublikowało nową ofertę pracy na stanowisko Narracyjnego Projektanta dedykowanego dla zespołu pracującego nad sequelem do Star Wars Jedi: Ocalały. To wskazuje, że prace nad kolejną przygodą Cala Kestisa są nadal aktywne i trwają. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Trzecia część ma zakończyć historię rozpoczętą w Star Wars Jedi: Upadły zakon. Pierwsza odsłona przedstawiła Cala jako młodego Jedi ukrywającego się przed Imperium na planecie Bracca. Star Wars Jedi: Ocalały rozwinęło jego opowieść, pokazując bohatera coraz bardziej zaangażowanego w walkę z imperialnymi siłami oraz poszukiwanie miejsca, w którym jego bliscy mogliby znaleźć schronienie. Nie znamy daty premiery trzeciej części Star Wars Jedi. Pojawiające się przewidywania wskazujące na końcówkę 2027 roku lub początek 2028 roku pozostają wyłącznie spekulacjami.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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