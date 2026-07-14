Compulsion Games rozpoczyna nowy etap. Studio szuka już chętnych do współpracy

Kilka dni temu Compulsion Games zabrało głos po rozstaniu z Microsoftem i opuszczeniu rodziny Xbox Game Studios. Twórcy South of Midnight nie zamierzają rozpaczać nad swoim losem i rozpoczynają nowy etap w swojej historii. Kanadyjskie studio, które na swoim koncie ma również takie tytuły jak We Happy Few czy Contrast, szuka już bowiem chętnych do współpracy.

Compulsion Games wraca do korzeni i zamierza dalej tworzyć „niezapomniane doświadczenia”

Compulsion Games opublikowało wpis na portalu LinkedIn, w którym poinformowało o powrocie do „swoich korzeni” jako niezależnego studia. Deweloperzy zapowiedzieli, że są otwarci na współpracę zarówno z zespołami z branży gier wideo, jak i „szeroko pojętej rozrywki”. Kanadyjskie studio zachęca do wykorzystania talentu i kreatywności zespołu odpowiedzialnego za South of Midnight.