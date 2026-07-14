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Compulsion Games rozpoczyna nowy etap. Studio szuka już chętnych do współpracy

Mikołaj Ciesielski
2026/07/14 18:15
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Twórcy South of Midnight chcą „angażować i dostarczać rozrywki graczom na całym świecie”.

Kilka dni temu Compulsion Games zabrało głos po rozstaniu z Microsoftem i opuszczeniu rodziny Xbox Game Studios. Twórcy South of Midnight nie zamierzają rozpaczać nad swoim losem i rozpoczynają nowy etap w swojej historii. Kanadyjskie studio, które na swoim koncie ma również takie tytuły jak We Happy Few czy Contrast, szuka już bowiem chętnych do współpracy.

South of Midnight
South of Midnight

Compulsion Games wraca do korzeni i zamierza dalej tworzyć „niezapomniane doświadczenia”

Compulsion Games opublikowało wpis na portalu LinkedIn, w którym poinformowało o powrocie do „swoich korzeni” jako niezależnego studia. Deweloperzy zapowiedzieli, że są otwarci na współpracę zarówno z zespołami z branży gier wideo, jak i „szeroko pojętej rozrywki”. Kanadyjskie studio zachęca do wykorzystania talentu i kreatywności zespołu odpowiedzialnego za South of Midnight.

Za sprawą bogatego doświadczenia w tworzeniu cenionych autorskich marek do każdego projektu wnosimy artystyczną wizję, wiedzę techniczną oraz stawiamy na współpracę. Jesteśmy podekscytowani wsparciem powstawania niezapomnianych doświadczeń, które będą angażować i dostarczać rozrywki graczom na całym świecie – napisało Compulsion Games.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że najnowszą grą Compulsion Games jest wspomniane w wiadomości South of Midnight. Gra zadebiutowała 8 kwietnia 2025 roku na PC i Xbox Series X/S, a w marcu tego roku trafiła również w ręce użytkowników PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 2. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja South of Midnight - korytarzowe cudeńko.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/07/former-xbox-dev-compulsion-games-shares-open-letter-to-studios-across-the-industry

Tagi:

News
Compulsion Games
branża
współpraca
branża gier
South of Midnight
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112