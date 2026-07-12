Meta pod lupą Komisji Europejskiej. Facebook i Instagram miały uzależniać najmłodszych

Kwestia funkcjonowania mediów społecznościowych i ich wpływu na najmłodszych od dawna pozostaje obiektem zainteresowania polityków. Tym razem do tematu włączyła się Komisja Europejska.

Wnioski europejskich ustawodawców nie są tutaj zbyt korzystne dla cyfrowych gigantów. Chociaż żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.

Facebook i Instagram uzależniają użytkowników?

W opublikowanym wstępnym komunikacie Komisja Europejska stwierdziła, że Meta naruszyła akt o usługach cyfrowych. Do naruszeń doszło poprzez uzależniający wygląd Instagrama i Facebooka oraz takie funkcje, jak nieskończony przewijanie, autoodtwarzanie, powiadomienia push i wysoce spersonalizowane systemy rekomendacji platform. Teraz KE zamierza przyjrzeć się tej sprawie dokładniej, zwracając uwagę, że firma Marka Zuckerberga nie oceniła odpowiednio ryzyka, a także ignorowała dostępne informacje.