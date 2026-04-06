Ukończenie tego wyzwania w mniej niż 2 tygodnie wymaga grania 20 godzin na dobę. Pierwsza „platyna” w Crimson Desert zdobyta przez pięciu śmiałków

Otwarty świat produkcji Pearl Abyss, kraina Pywel, okazał się tak rozległy, że zdobycie kompletu trofeów stanowi wyzwanie niemal ekstremalne. Pierwszy gracz, któremu udało się zdobyć platynowe trofeum w Crimson Desert, musiał poświęcić na to aż 285 godzin.

Crimson Desert – wyczyn godny podziwu (i współczucia)

Według danych z serwisu PSN Profiles, użytkownik o nicku N-A-E-C-A-B-O-N jako pierwszy na świecie osiągnął ten kamień milowy w dokładnie 15 dni od premiery. Aby zmieścić się w dwóch tygodniach, gracz spędzał w świecie gry średnio 19 godzin dziennie. Do tej pory tylko pięciu graczy na PlayStation ukończyło tytuł w 100%. W każdym z tych przypadków licznik czasu oscylował wokół 300 godzin.