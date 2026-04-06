Ukończenie tego wyzwania w mniej niż 2 tygodnie wymaga grania 20 godzin na dobę. Pierwsza „platyna” w Crimson Desert zdobyta przez pięciu śmiałków

Otwarty świat produkcji Pearl Abyss, kraina Pywel, okazał się tak rozległy, że zdobycie kompletu trofeów stanowi wyzwanie niemal ekstremalne. Pierwszy gracz, któremu udało się zdobyć platynowe trofeum w Crimson Desert, musiał poświęcić na to aż 285 godzin.
Crimson Desert – wyczyn godny podziwu (i współczucia)
Według danych z serwisu PSN Profiles, użytkownik o nicku N-A-E-C-A-B-O-N jako pierwszy na świecie osiągnął ten kamień milowy w dokładnie 15 dni od premiery. Aby zmieścić się w dwóch tygodniach, gracz spędzał w świecie gry średnio 19 godzin dziennie. Do tej pory tylko pięciu graczy na PlayStation ukończyło tytuł w 100%. W każdym z tych przypadków licznik czasu oscylował wokół 300 godzin.
Przed premierą studio Pearl Abyss przyznawało, że skala Crimson Desert jest tak ogromna, iż trudno im precyzyjnie określić czas potrzebny na „wymaksowanie” tytułu. Gracze donoszą, że nawet po 200 godzinach eksploracji wciąż mają poczucie, iż nie odkryli nawet połowy mapy. Mimo początkowej krytyki dotyczącej słabszej narracji i problemów ze sterowaniem, deweloperzy systematycznie poprawiali grę w oparciu o opinie fanów. Obecnie to właśnie gigantyczny, pełen detali świat jest uznawany za najsilniejszy punkt produkcji i nowy standard dla gatunku open-world.
Na kontynencie Pywel rywalizujące frakcje Pailune utrzymywały kruchą równowagę. U boku Kliffa stali jego wierni towarzysze z klanu Greymane, jednak w wyniku niszczycielskiej zasadzki, jaką w środku nocy zastawiły na nich ich zaprzysiężeni wrogowie – Czarne Niedźwiedzie – członkowie klanu Greymane zginęli lub rozproszyli się po całym kontynencie.
Jeśli planujecie zdobyć „platynę” w czasie krótszym niż dwa tygodnie, przygotujcie się na co najmniej 20 godzin grania na dobę.
Na koniec przypomnijmy, że Crimson Desert pojawiło się 19 marca na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
