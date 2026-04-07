Filmowe Elden Ring rośnie w siłę. Do obsady dołącza kolejne znane nazwisko

Zdjęcia ruszają lada moment, a obsada robi się coraz ciekawsza.
Niedawno informowaliśmy o starcie zdjęć do filmowej adaptacji Elden Ring. Za projekt odpowiada Alex Garland, twórca takich filmów jak Ex Machina czy Anihilacja. Produkcja właśnie zyskała kolejne głośne nazwisko, co tylko podkręca zainteresowanie projektem.
Nick Offerman dołącza do Elden Ring
Do obsady dołączył Nick Offerman, który pojawi się na planie w Szkocji, gdzie w najbliższych dniach ruszają zdjęcia. Aktor współpracował już wcześniej z Garlandem przy filmie Civil War, w którym wcielił się w prezydenta USA, a także przy serialu Devs. Te doświadczenia mohą okazać się istotne. Offerman zasili obsadę, w której znajdują się już Kit Connor, Ben Whishaw oraz Cailee Spaeny. Twórcy nie ukrywają, że to dopiero początek i kolejne nazwiska mają być ujawniane w najbliższym czasie.
Samo Elden Ring to jedno z najważniejszych RPG akcji ostatnich lat. Produkcja studia FromSoftware, współtworzona z George R. R. Martin, zabiera graczy do mrocznego, rozległego świata fantasy pełnego upadłych królestw, potężnych bossów i tajemniczej mitologii. Tytuł wyróżnia się wymagającą rozgrywką, otwartą strukturą świata i narracją opowiadaną głównie poprzez eksplorację oraz fragmentaryczne wskazówki. Od premiery w 2022 roku gra sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy, co tylko potwierdza jej ogromny wpływ na branżę.
Za film odpowiada A24, które planuje premierę w 2027 roku. Na razie szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, ale można przypuszczać, że Garland postawi na bardziej autorskie, klimatyczne podejście do materiału źródłowego, zamiast klasycznej adaptacji jeden do jednego.
Interesująco zapowiada się także rola Offermana. Aktor znany jest z wyrazistych, często charyzmatycznych, tajemniczych postaci, co może idealnie pasować do świata Elden Ring. Niewykluczone, że wcieli się w jednego z upadłych władców, bezwzględnego rycerza lub tajemniczego przewodnika – czyli postać, która wpisze się w ciężki, melancholijny klimat uniwersum.
