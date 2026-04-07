Filmowe Elden Ring rośnie w siłę. Do obsady dołącza kolejne znane nazwisko

Niedawno informowaliśmy o starcie zdjęć do filmowej adaptacji Elden Ring. Za projekt odpowiada Alex Garland, twórca takich filmów jak Ex Machina czy Anihilacja. Produkcja właśnie zyskała kolejne głośne nazwisko, co tylko podkręca zainteresowanie projektem.

Nick Offerman dołącza do Elden Ring

Do obsady dołączył Nick Offerman, który pojawi się na planie w Szkocji, gdzie w najbliższych dniach ruszają zdjęcia. Aktor współpracował już wcześniej z Garlandem przy filmie Civil War, w którym wcielił się w prezydenta USA, a także przy serialu Devs. Te doświadczenia mohą okazać się istotne. Offerman zasili obsadę, w której znajdują się już Kit Connor, Ben Whishaw oraz Cailee Spaeny. Twórcy nie ukrywają, że to dopiero początek i kolejne nazwiska mają być ujawniane w najbliższym czasie.