Warhammer jak Władca Pierścieni? Szef Space Marine 2 stawia odważne porównanie

Oliver Hollis-Leick twierdzi, że uniwersum Games Workshop oferuje równie ogromny potencjał co twórczość Tolkiena.
Dyrektor kreatywny Warhammer 40,000: Space Marine 2, Oliver Hollis-Leick, uważa, że uniwersum stworzone przez Games Workshop można stawiać obok twórczości J.R.R. Tolkiena. Według niego ogrom historii i różnorodność gatunkowa sprawiają, iż marka ma niemal nieograniczony potencjał dla gier i innych adaptacji.
Warhammer – tak samo silne jak LOTR?
W rozmowie z magazynem Edge Hollis-Leick stwierdził, że Warhammer jest „na poziomie Tolkiena”, jeśli chodzi o rozbudowane lore i możliwości tworzenia nowych historii. Według niego ogromna liczba konfliktów, bohaterów i światów sprawia, że marka może bez problemu funkcjonować w wielu różnych gatunkach.
Jej bogata historia i opowieści stanowią po prostu idealne tło dla każdej fantazji, wyprawy czy jakiejkolwiek innej podróży, w którą chcesz kogoś zabrać.
Twórca zwrócił uwagę, że sukces Warhammera wynika między innymi z jego elastyczności. W ostatnich latach marka doczekała się zarówno klasycznych RPG-ów, jak Rogue Trader, kooperacyjnych shooterów pokroju Darktide i Vermintide, a także widowiskowych gier akcji takich jak Space Marine 2.
GramTV przedstawia:
Hollis-Leick odniósł się również do podobieństw między Warhammerem a rozszerzonym uniwersum Śródziemia. Chodzi przede wszystkim o ogrom dodatkowych historii, mitologii i wydarzeń wykraczających poza główny wątek – podobnie jak w przypadku Silmarillionu czy innych dzieł rozwijających świat Władcy Pierścieni.
Nie da się ukryć, że Warhammer przeżywa obecnie bardzo mocny okres.Warhammer 40,000: Space Marine 2 okazało się dużym sukcesem, firma nie poprzestaje na rozwoju uniwersum.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!