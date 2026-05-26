Warhammer jak Władca Pierścieni? Szef Space Marine 2 stawia odważne porównanie

Dyrektor kreatywny Warhammer 40,000: Space Marine 2, Oliver Hollis-Leick, uważa, że uniwersum stworzone przez Games Workshop można stawiać obok twórczości J.R.R. Tolkiena. Według niego ogrom historii i różnorodność gatunkowa sprawiają, iż marka ma niemal nieograniczony potencjał dla gier i innych adaptacji.

Warhammer – tak samo silne jak LOTR?

W rozmowie z magazynem Edge Hollis-Leick stwierdził, że Warhammer jest „na poziomie Tolkiena”, jeśli chodzi o rozbudowane lore i możliwości tworzenia nowych historii. Według niego ogromna liczba konfliktów, bohaterów i światów sprawia, że marka może bez problemu funkcjonować w wielu różnych gatunkach.