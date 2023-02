Elden Ring osiąga kolejny kamień milowy. Poznaliśmy najnowsze wyniki sprzedaży

Bandai Namco i From Software mają powody do zadowolenia.

Już w najbliższą sobotę – 25 lutego – odbędzie się specjalna transmisja live z okazji pierwszej rocznicy premiery Elden Ring. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna informacja, która powinna zainteresować fanów wspomnianego tytułu. Bandai Namco podzieliło się bowiem nowymi wynikami sprzedaży ostatniej produkcji studia From Software. Wydawca oraz deweloperzy mają powody do zadowolenia, ponieważ gra osiągnęła kolejny kamień milowy.

Sprzedaż Elden Ring przekroczyła 20 milionów egzemplarzy

Z informacji przekazanych Bandai Namco dowiadujemy się, że od momentu premiery – która miała miejsce w lutym ubiegłego roku – sprzedaż Elden Ring przekroczyła 20 milionów egzemplarzy. W połowie listopada informowano natomiast, że najnowsza produkcja From Software może pochwalić się sprzedażą na poziomie 17,5 mln sztuk. W ostatnich tygodniach – jak się okazuje – udało się jednak znacznie poprawić wspomniany wynik.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.