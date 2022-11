Elden Ring się nie zatrzymuje. Wydawca chwali się nowymi wynikami sprzedaży

Elden Ring to bez wątpienia jedna z najlepszych produkcji 2022 roku. Najnowsze dzieło From Software zebrało świetne noty i powalczy o tytuł „Gry roku” na The Game Awards 2022. Tymczasem okazuje się, że deweloperzy oraz wydawca mogą być zadowoleni nie tylko ze świetnego odbioru gry ze strony branżowych mediów i krytyków, ale także z zainteresowania produkcją ze strony graczy. Firma Bandai Namco podzieliła się bowiem nowymi i – trzeba przyznać – imponującymi wynikami sprzedaży Elden Ring.

Elden Ring z nowymi wynikami sprzedaży. From Software ma powody do zadowolenia

Wydawca opublikował raport finansowy za drugi kwartał bieżącego roku fiskalnego. Z udostępnionych dokumentów dowiadujemy się, że od momentu premiery, która miała miejsce pod koniec lutego, do 30 września sprzedaż Elden Ring przekroczyła 17,5 mln egzemplarzy. Wynik robi wrażenie, a możemy być pewni, że produkcja From Software z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i w najbliższych miesiącach kolejni gracze zdecydują się sięgnąć po najnowsze dzieło twórców serii Dark Souls.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.