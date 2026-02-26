Dziś mija 10 lat od premiery Stardew Valley. Twórca ma niespodziankę dla fanów

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Stardew Valley 2 wciąż chodzi po głowie twórcy pierwszej części. Dzisiaj natomiast Stardew Valley obchodzi 10 urodziny, a wydarzenie to – jak się okazuje – nie przejdzie bez echa. Eric „ConcernedApe” Barone przygotował bowiem małą niespodziankę i zaprosił wszystkich fanów wspomnianej produkcji na specjalną prezentację.

Stardew Valley świętuję 10. rocznicę premiery. Twórca przygotował z tej okazji mały prezent

Już dzisiaj – 26 lutego 2026 roku – o 20:00 czasu polskiego na kanale ConcernedApe na YouTube pojawi się specjalny materiał wideo z okazji 10. rocznicy premiery Stardew Valley. Zgodnie z przekazanymi informacjami Barone opowie w nim nieco o nadchodzącej aktualizacji 1.7. Deweloper zamierza jednak podzielić się nie byle jakimi szczegółami.