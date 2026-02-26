Dziś mija 10 lat od premiery Stardew Valley. Twórca ma niespodziankę dla fanów

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Stardew Valley 2 wciąż chodzi po głowie twórcy pierwszej części. Dzisiaj natomiast Stardew Valley obchodzi 10 urodziny, a wydarzenie to – jak się okazuje – nie przejdzie bez echa. Eric „ConcernedApe” Barone przygotował bowiem małą niespodziankę i zaprosił wszystkich fanów wspomnianej produkcji na specjalną prezentację.
Stardew Valley świętuję 10. rocznicę premiery. Twórca przygotował z tej okazji mały prezent
Już dzisiaj – 26 lutego 2026 roku – o 20:00 czasu polskiego na kanale ConcernedApe na YouTube pojawi się specjalny materiał wideo z okazji 10. rocznicy premiery Stardew Valley. Zgodnie z przekazanymi informacjami Barone opowie w nim nieco o nadchodzącej aktualizacji 1.7. Deweloper zamierza jednak podzielić się nie byle jakimi szczegółami.
Twórca Stardew Valley przedstawi bowiem fanów dwóch nowych kandydatów na męża lub żonę. Barone ujawnił także, że cały materiał wideo trwa około 23 minuty, a on sam będzie obecny na czasie w trakcie jego premiery. Jeśli natomiast nie możecie śledzić wspomnianego wydarzenia na żywo, to nie martwcie się, ponieważ nagranie zostanie zachowane na kanale ConcernedApe na YouTube.
Na koniec przypomnijmy, że Stardew Valley zadebiutowało na rynku 26 lutego 2016 roku. Obecnie produkcja dostępna jest PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One i Nintendo Switch, a także na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Takie mogłoby być Harvest Moon na PC - recenzja Stardew Valley.
