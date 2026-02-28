Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokemon Winds and Waves kopiuje Angry Birds? Fani reagują na zapowiedź 10 generacji poksów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/28 14:00
Fani Pokemonów wyrazili swoje zdanie na temat zapowiedzi nadchodzącej odsłony Winds and Waves.

Fani Pokemon właśnie zakończyli oglądanie prezentacji z okazji 30-lecia serii, podczas której zaprezentowano pierwszy zwiastun gry 10 generacji, czyli Pokemon Winds and Waves. Choć emocje dopiero opadają, internet jak zwykle szybko zareagował na nowe stworki.

Pokemon Winds and Waves
Pokemon Winds and Waves

Fani reagują na nowe Pokemony

Najwięcej uwagi przyciągnął Browt, jeden z nowych starterów. Użytkownik Sceptic_Stream na Reddicie Pokemon napisał “Yo! to przecież Red z Angry Birds!”, podmieniając Browta na tytułowego, naburmuszonego ptaka z popularnej gry mobilnej. Porównań nie brakowało, ale mimo zadziornego wyglądu Browt spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem.

Pete Stewart z Respawn Entertainment przyznał:

Nigdy nie wybrałem innego startera niż trawiastego w żadnej grze Pokemon i nie zamierzam tego zmieniać. Ale do diabła, Pombon jest dla mnie wszystkim (choć kocham cię bardzo, mały wkurzony Browcie).

Bombon, czyli wesoły pomeranian, błyskawicznie podbił serca tysięcy graczy. Użytkownik Impressive-Eggplant6, dostrzegając w Bombonie uderzające podobieństwo do swojego psa napisał:

Nie macie pojęcia, jak bardzo cieszę się, że w Waves mój szczeniak będzie ze mną.

Część fanów, zachwycona starterem typu Ogień, błaga jednak, żeby ognisty Pokemon nie zmieniał się w człowieka. Jest to nawiązanie do tendencji serii, która z jakiegoś powodu lubi stawiać na dwie nogi ewolucje czworonożnych Pokemonów. Również wodny starter Gecqua zbiera pochwały. Użytkownik Key_Amazed napisał:

Jestem zakochany w designie Gecqua. Uwielbiam eleganckie Pokemony typu Woda, jak Milotic. Oby finalne ewolucje nie były dwunożne.

Poza starterami gracze zwrócili uwagę na oprawę graficzną. W wątku zatytułowanym “If this is representative of the game's visuals I am cautiously optimistic” użytkownik _AntiSocialMedia napisał:

Pomijając niską jakość obrazu, ostatnie gry wyglądały dość surowo, więc jestem ostrożnym optymistą, że ta część będzie prezentować się dobrze. Moją uwagę szczególnie przykuło oświetlenie Slugm w jaskiniach.

Podobne zdanie wyraził SpaceShipRat:

Udało się. Po 10 latach zrobili pełnoprawną grę 3D, na którą da się patrzeć bez bólu.

Pierwsze wrażenia sugerują, że Pokemon Winds and Waves rozpoczęły swoją kampanię w bardzo dobrym stylu. Pytanie brzmi, czy entuzjazm utrzyma się aż do premiery w 2027 roku. Nowa generacja Pokemonów ma ukazać się wyłącznie na Nintendo Switch 2, co stanowi odważny krok ze strony wydawcy.

Jaki jest wasz odbiór nowych starterów?

Źródło:https://www.eurogamer.net/pokemon-fans-react-to-winds-and-waves-announcement-we-really-got-the-angry-bird

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

