Pokemon Winds and Waves kopiuje Angry Birds? Fani reagują na zapowiedź 10 generacji poksów

Najwięcej uwagi przyciągnął Browt, jeden z nowych starterów. Użytkownik Sceptic_Stream na Reddicie Pokemon napisał “Yo! to przecież Red z Angry Birds!”, podmieniając Browta na tytułowego, naburmuszonego ptaka z popularnej gry mobilnej. Porównań nie brakowało, ale mimo zadziornego wyglądu Browt spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem.
Pete Stewart z Respawn Entertainment przyznał:
Nigdy nie wybrałem innego startera niż trawiastego w żadnej grze Pokemon i nie zamierzam tego zmieniać. Ale do diabła, Pombon jest dla mnie wszystkim (choć kocham cię bardzo, mały wkurzony Browcie).
Bombon, czyli wesoły pomeranian, błyskawicznie podbił serca tysięcy graczy. Użytkownik Impressive-Eggplant6, dostrzegając w Bombonie uderzające podobieństwo do swojego psa napisał:
Nie macie pojęcia, jak bardzo cieszę się, że w Waves mój szczeniak będzie ze mną.
Część fanów, zachwycona starterem typu Ogień, błaga jednak, żeby ognisty Pokemon nie zmieniał się w człowieka. Jest to nawiązanie do tendencji serii, która z jakiegoś powodu lubi stawiać na dwie nogi ewolucje czworonożnych Pokemonów. Również wodny starter Gecqua zbiera pochwały. Użytkownik Key_Amazed napisał:
Jestem zakochany w designie Gecqua. Uwielbiam eleganckie Pokemony typu Woda, jak Milotic. Oby finalne ewolucje nie były dwunożne.
Poza starterami gracze zwrócili uwagę na oprawę graficzną. W wątku zatytułowanym “If this is representative of the game's visuals I am cautiously optimistic” użytkownik _AntiSocialMedia napisał:
Pomijając niską jakość obrazu, ostatnie gry wyglądały dość surowo, więc jestem ostrożnym optymistą, że ta część będzie prezentować się dobrze. Moją uwagę szczególnie przykuło oświetlenie Slugm w jaskiniach.
Podobne zdanie wyraził SpaceShipRat:
Udało się. Po 10 latach zrobili pełnoprawną grę 3D, na którą da się patrzeć bez bólu.
Pierwsze wrażenia sugerują, że Pokemon Winds and Waves rozpoczęły swoją kampanię w bardzo dobrym stylu. Pytanie brzmi, czy entuzjazm utrzyma się aż do premiery w 2027 roku. Nowa generacja Pokemonów ma ukazać się wyłącznie na Nintendo Switch 2, co stanowi odważny krok ze strony wydawcy.