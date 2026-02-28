Pokemon Winds and Waves kopiuje Angry Birds? Fani reagują na zapowiedź 10 generacji poksów

Fani Pokemon właśnie zakończyli oglądanie prezentacji z okazji 30-lecia serii, podczas której zaprezentowano pierwszy zwiastun gry 10 generacji, czyli Pokemon Winds and Waves. Choć emocje dopiero opadają, internet jak zwykle szybko zareagował na nowe stworki.

Fani reagują na nowe Pokemony

Najwięcej uwagi przyciągnął Browt, jeden z nowych starterów. Użytkownik Sceptic_Stream na Reddicie Pokemon napisał “Yo! to przecież Red z Angry Birds!”, podmieniając Browta na tytułowego, naburmuszonego ptaka z popularnej gry mobilnej. Porównań nie brakowało, ale mimo zadziornego wyglądu Browt spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem.

