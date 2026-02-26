Dlatego remake Bloodborne nie powstał? Ciekawa teoria byłego szefa PlayStation

W ostatnich dniach temat remake’u Bloodborne odżył na nowo. Niestety jednak nie dlatego, że taka produkcja faktycznie powstaje.

To zamknięcie Bluepoint Games na nowo wznieciło falę narzekań na Sony. Japoński gigant najwyraźniej nie zamierza odświeżać słynnego soulslike’a. Remake Bloodborne nie powstaje przez… Miyazakiego? Przypomnijmy, że Bloodborne ukazało się w 2015 roku jedynie na konsolę PlayStation 4. Od tego czasu gracze wyczekiwali zarówno remake’u stworzonego z myślą o PlayStation 5, jak i wydania na komputery osobiste. Niemniej ani jedno, ani drugie się nie wydarzyło, chociaż od premiery BB minęło już 11 lat.

Dlaczego? Sony nigdy nie zabrało oficjalnie głosu na ten temat. Zrobił to jednak Shuhei Yoshida, który od 2008 roku aż roku 2019 zarządzał PlayStation Studios. Emerytowany od ubiegłego roku Japończyk twierdzi, że według niego brak remake’u Bloodborn wynika z faktu, że Hidetaka Miyazaki chciałby zająć się nim sam. Z kolei samo Sony miało uszanować decyzję szefa FromSoftware, Mam swoją teorię, bo pamiętam, że Miyazaki naprawdę kochał stworzone przez siebie Bloodborne. Dlatego uważam, że był on tym zainteresowany, ale odnosi on takie sukcesy i jest tak zajęty, że nie jest w stanie zrobić tego samemu. Jednocześnie nie chce, by ktokolwiek inny się tego dotykał. Taka jest moja teoria. Zgaduję też, że zespół PlayStation po prostu to uszanował. Nie ujawniam tutaj żadnych sekretnych informacji – stwierdził Yoshida. Wczytywanie ramki mediów.

Niewykluczone, że to dlatego Sony nie dało zielonego światła Bluepoint Games i to pomimo tego, że studio to miało być podobno gotowe, by stworzyć remake Bloodborne. Teraz zresztą i tak nie ma to już znaczenia, gdyż Bluepoint zostało zamknięte. Frustrację graczy wzbudza też fakt, że nawet fanowskie projekty są ubijane przez japońskiego giganta, chociaż on sam najwyraźniej nie ma w planach niczego związanego z marką BB.

