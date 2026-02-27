Nowe Pokemony zapowiedziane! Tak wyglądają startery z 10. generacji

Którego wybierzecie na swojego pierwszego Pokemona?

Podczas transmisji Pokemon Presents, zorganizowanej z okazji 30-lecia serii, główną atrakcją pokazu okazała się oficjalna zapowiedź nowej odsłony serii. Pokemon Winds oraz Waves otrzymały pierwszy zwiastun, który ujawnił pierwsze szczegóły nadchodzących gier, w tym prezentację starterów, a więc trzech stworków, z których na początku przygody wybierzemy jednego. Pokemon Winds oraz Waves w pierwszym zwiastunie Pokemon Winds oraz Waves zaoferuje na start trawiastego Browta, będącego ptakiem, ognistego Pombona, wyglądającego jak pies pomeranian oraz wodnego Gecqua, inspirowanego gekonem. Wszystkie te stworki zobaczycie pod koniec zwiastuna.

Pierwszy zwiastun pozwolił rzucić okiem na zupełnie nowy region, którego nazwa pozostaje na razie tajemnicą. W materiale nie zabrakło także dobrze znanych stworzeń. W trailerze pojawiły się między innymi: Pikachu, Wailord, Gloom, Tropius, Tangela, Oddish, Slugma, Krabby czy Duskull, co sugeruje szeroki Pokédex obejmujący zarówno nowe, jak i klasyczne gatunki. Jednym z najbardziej intrygujących fragmentów zwiastuna była sekwencja ukazująca rozległe, podwodne środowisko. Kamera płynnie przemieszczała się przez oceaniczne głębiny, koncentrując się na Pokemonach typu wodnego. Wszystko wskazuje na to, że eksploracja podmorskich obszarów odegra istotną rolę w rozgrywce.

Pod względem wizualnym Winds & Waves prezentuje się znacznie okazalej niż poprzednia generacja, czyli Pokemon Scarlet oraz Violet. Gęstsza roślinność, bardziej szczegółowe krajobrazy i wyraźnie żywsze otoczenie sugerują, że twórcy wykorzystują możliwości nowej konsoli, a jednocześnie wyciągnęli wnioski z krytyki dotyczącej oprawy graficznej wcześniejszych odsłon. Ponadto potwierdzono, że gry zmierzają wyłącznie na Nintendo Switch 2. Premiery doczekamy się w 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.